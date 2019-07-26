القضاء يعلن انطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى يوم الخميس عن انطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم الاحوال الشخصية التابعة لرئاستي محاكم استئناف الرصافة والكرخ الاتحاديتين، فيما اوضح ان نهاية العام الحالي ستشهد انطلاق الخدمة في عموم محاكم البلاد.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى اليوم، ان “قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الاعلى أنهى تفعيل خدمة عقد الزواج الالكتروني ليبدأ العمل بها في جميع محاكم الأحوال الشخصية في بغداد”.

لافتاً الى ان “الخدمة بدأت بتاريخ 7/1/2019 في محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ وامتدت لتشمل جميع المحاكم المختصة والتي تعمل حاليا بالنظام الالكتروني”، مبيناً ان “النظام الالكتروني وفر الكثير من الجهد والكلف والتنظيم للمواطن كما اسهم بشكل فعال في تقليل استغلال المعقبين للمواطنين المقبلين على الزواج”.

واضاف بيان المركز الاعلامي ان “مجلس القضاء الاعلى يستعد لاطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم البلاد قبل نهاية العام 2019 “، لافتا إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات القضائية الالكترونية التي تسهم في خدمة المواطن”.