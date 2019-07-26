المليشيات السورية الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق المتبقين من سكان عفرين

وقال مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا اعتقلت “الشرطة العسكرية” المهندس خوشناف حمو، من مكان عمله ضمن المجلس المحلي (الموالي لتركيا) في مدينة عفرين ، واقتادته إلى جهة مجهولة دون معرفة التهم الموجهة إليه.

ويشغل حمو منصب رئيس غرفة المهندسين ضمن المجلس المحلي، وهو من قرية هوبكا التابعة لناحية راجو.

المركز أشار إلى أن الفصائل والجماعات السورية المسلحة المدعومة من تركيا تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق من تبقى من السكان في منطقة عفرين.

كما أن جماعة مسلحة تتبع مليشيا “الجيش الوطني” المدعوم من انقرة في عفرين اختطفت الدكتور كمال جعفر، وابلغت ذويه بضرورة دفع فدية مالية للافراح عنه.

وتلقت زوجته المقيمة في أوربا اتصالاً من المجموعة مطالبين إياها بإرسال مبلغ ثلاثة آلاف دولار إلى مكان محدد في إدلب ، مقابل إطلاق سراح زوجها أو سيتم قتله.