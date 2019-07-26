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حرب اسرائيلية وشيكة على لبنان وقصف اسرائيلى لمطار بيروت وضواحى سكنية ببيروت ومواقع لحزب الله

طائرات اسرائيلية مسيرة ستقصف مواقع داخل لبنان وبيروت

بيان صحفى

حذر المحلل السياسى والسياسى المصرى زيدان القنائى من احتمال نشوب حرب اسرائيلية وشيكة على لبنان تشمل قصف مطار بيروت لدولى وعدة ضواحى داخل العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق ماهولة بالسكان ببيروت
واكد القنائى ان الحرب الاسرائيلية على لبنان مسالة وقت فقط وستندلع للقضاء على ما تبقى من قوة حزب الله اللبنانى وقصف مواقعه داخل لبنان

وتوقع استخدام تل ابيب لطائرات مسيرة لقصف مواقع داخل بيروت او مواقع داخل جنوب لبنان مثلما حدث مع الحشد الشعبى بالعراق بحجة ان تلك المواقع عسكرية وتابعة لحزب الله

وتسعى واشنطن وتل ابيب الى القضاء على الاذرع العسكرية التى يتهمونها بانها موالية لايران ومنها حزب الله الذى يقاتل بسوريا والحشد الشعبى بالعراق

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