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داعش يقتل مقاتلا ايزيديا بارزا في سنجار خاض اكثر من 50 معركة ضد التنظيم

أعلن النائب السابق عن المكون الايزيدي، محما خليل علي اغا يوم الخميس أن تنظيم داعش شن هجوما على جبل سنجار مما أسفر عن مقتل احد المقاتلين الايزيديين وهو (حسين عطيس السموقي الايزيدي).

وقال علي اغا في بيان له اليوم، ان “حسين كان من ابرز المقاتلين الايزيديين وخاض اكثر من ٥٠ معركة ضد داعش وقتل الكثير منهم منذ ٣ اب ٢٠١٤ لحين تحرير سنجار، وسبب الرعب لهم”، مشيرا الى ان، الدواعش قاموا باختطافه واحد مرافقيه ومن ثم اعدامهما”.

واوضح، ان “الخلايا الداعشية النائمة انطلقت في هجومها من القرى العربية القريبة من سنجار وهي “كولان ونعينيعة” وغيرها من القرى، منوها الى ان هذه “القرى كانت وما زالت حواضن للدواعش، وقد حذرنا من هذا الامر مرات عديدة وفي بيانات سابقة، لكن القوات الامنية والحكومة لم تستجب للاسف الشديد”.

ودعا علي آغا الحكومة والقوات الامنية في المنطقة، الى “تحمل المسؤولية، مشيرا الى ان هذه القوات غير كافية لحماية سنجار من الهجمات الداعشية”.

وتابع بالقول ان “الخلايا النائمة لداعش اصبحت اقوى من حيث العدد والعدة من قوتها في عام ٢٠١٤، وهذا ما كنا نتخوف منه، ما يتطلب اجراء حكومي عسكري سريع يضمن عدم عودة سيناريو عام ٢٠١٤”.

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