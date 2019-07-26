على هامش العثور على مقبرة جماعية : هل إلى حد أضحت مشاعر البعض غليظة كجلد تمساح ؟

بقلم مهدي قاسم

بدءا أود أن أعبر استغرابي الشديد من الصمت العجيب الذي

رافق و لازال عملية العثور على مقبرة جماعية لضحايا كورد عراقيين قد دُفنوا أحياءا بكامل ملابسهم و عدتهم كبارا و صغارا على حد سواء! ــ وهو الأمر الذي يُشير إلى الجريمة المستعجلة والفورية و النزعة البربرية الطاغية لإبادتهم من قبل جلاوزة النظام السابق ــ بينما

لو عُثرت على هذه المقبرة الجماعية في أية بقعة أخرى من بقاع العالم غير العالم العربي لقامت القيامة هناك ولا قعدت لأيام طويلة .

فيبدو كأنما كثرة النكبات و المصائب و المعاناة و ملايين

من ضحايا مقتولين بدوافع سباب عنف و إرهاب و كذلك مشاهد موت ودماء و خراب ، و عبر أزمنة متتالية ، فكل هذا قد جعل مشاعر و أحاسيس البعض متبلدة و غليظة كجلد تمساح ! ، لم يعد يثيرها أو يهزها حتى خبر العثور على مقبرة جماعية تحتوي على هياكل عظمية لأطفال بعمر الزهور

.

فهل إلى هذا الحد قد ماتت في قلوبهم و تحجرت تلك الأحاسيس

الوطنية و الإنسانية والمشاعر المتضامنة و المتعاطفة مع الضحايا المغدورين وأهاليهم ؟..

أن مجرد عملية تعذيب حيوانات أو قتلها تدفع كثيرين من الطرف

الآخر للعالم المتحضر و الإنساني أن يحتج و يتظاهر و يدين دفاعا عن حيوانات في بلادهم ..

غير أن الأغرب من كل ذلك هو أن نقرأ في أثناء ذلك سطورا

و منشورات عن ” الزمن العراقي الجميل ” كمحاولة إثارة ” نوستالجيا ” لاسترجاع مراحل وحقب جميلة من الراحة والسعادة والرفاهية !! التي عاشها الشعب العراقي ، سيما في عهد النظام الفاشي السابق ــ حسب تصورات أصحاب هذه السطور والمنشورات ..

لنسأل : هل إن عملية العثور على مقبرة جماعية جديدة كهذه

تُعد واحد من ذلك الزمن العراقي الجميل الذي كُثر الحديث عنه مؤخرا في سعي و هدف واضحين يصبان في سياق محاولات عديدة ومتكررة لإعادة الاعتبار للنظام الدموي السابق الذي مهّد الطريق من خلال سياساته الرعناء و الطائشة بل والمتهورة أيضا لمجيء خراتيت الزمن العراقي الرديء

الحالي من ساسة فاشلين وخونة عملاء ، ليعيثوا فسادا و لصوصية ونهبا لما تبقى من خيرات العراق ؟ ..

يبقى أن نقول : أن من يحب الخير و الجمال والعطاء و النظر

نحو مستقبل مزدهر و مريح و جميل لأبناء شعبه أو جلدته لا يختار أو يفاضل بين السيء و الأسوأ ، إنما يرفض الاثنين معا رفضا قاطعا ، ساعيا منه نحو ما هو أحسن و أجمل ..

إذ إن العبيد بالفطرة هم وحدهم ممن يفاضلون ما بين سيء

وأسوأ ! .

فهل فعلا ارتفعت عندنا أعداد و نسبة العبيد الجدد في العراق

إلى هذا الحد الكبير و المقلق ؟!!.

صور عن المقبرة الجماعية الجديدة