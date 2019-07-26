كوردستان تغير جميع المديرين العامين في دوائرها

اعلن رئيس مجلس محافظة اربيل علي رشيد، الخميس، ان الجهات المشاركة في الحكومة الجديدة في الاقليم اتفقت مسبقا على تغيير جميع المديرين العامين، لافتا الى ان هذا القرار يشمل المستشارين ايضا.

وقال رشيد ان عددا كبيرا من المديرين العامين قضوا مددا طويلة في اداء مهامهم في مناصبهم، مبينا انه وفقا للاتفاق المبرم بين الاطراف المشاركة في التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم يتوجب ان يتم تغيير جميع المديرين العامين من مناصبهم.

واضاف رشيد انه وفقا للاتفاق نفسه فان التغيير سيشمل المستشارين ايضا، لانه حسب برنامج عمل الحكومة الجديدة فان الشخص الذي يمنح منصبا يجب ان يكون ضروريا ولايجوز منحها لشخص لا يناسب طبيعة عمله.

وبشأن بتوقيت تغيير هؤلاء المسؤولين اوضح رشيد ان هذه المسألة تقوم بها محافظات الاقليم حيث يتم تقديم مرشحين الى مجالس المحافظالت من اجل التصويت عليهم، مضيفا انه متى تم ارسال اسماء المرشحين الى مجالس المحافظات سيتم التصويت عليهم.

وعن المناصب التي تدار بالوكالة اكد رشيد ان تلك المناصب سيرشح لها اشخاص جدد، لافتا الى ان قسما منها هي من حصة الاحزاب وتم الاتفاق عليها مسبقا ولكن لم يتسلموها لحد الان بسبب عدد المشكلات، حسب قوله.