لن ترافق سفن الولايات المتحدة السفن التجارية التابعة للدول الأخرى

ومع تغير المعادلات والموازين العسكرية اليوم، فإن الوضع الحالي بالنسبة إلى القوات البحرية الإيرانية لا يمكن مقارنته مع وضعها في الثمانينيات، ولو نسبياً، فهي اليوم تملك قدرات «استثنائية» تمنحها تفوّقاً تكتيكياً في بحر الخليج. وفي هذا السياق، يشير الأدميرال المتقاعد في الجيش الأميركي جيمس ستافريديس، في مقال نُشر في مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية، إلى أن إيران لديها «قدرات غير متكافئة قوية بشكل استثنائي»، ويعطي مثالاً على ذلك «الهجمات السيبرانية، وتكتيكات سرب القوارب الصغيرة، وغواصات الديزل، والقوات الخاصة، وصواريخ كروز»، مشيراً إلى أنها «كلها رفيعة المستوى». ويوم أمس، قال قائد السلاح البحري في الجيش الإيراني، حسين خانزادي إن القوات البحرية الإيرانية «ترصد كل تحركات السفن والبوارج والمدمرات الأميركية منذ لحظة دخولها إلى الخليج وبحر عمان»، كما أكد جاهزية القوات الإيرانية لمواجهة «العدو»، مشيراً إلى أن «عليه أن ينتظر مفاجآتنا في أمكنة لا يمكنه رؤيتنا فيها».

لا يحتاج اندلاع مواجهة عسكرية، ثم التدحرج نحو الحرب، في مسرح عمليات مهيأ كالخليج، سوى إلى سلسلة من الأخطاء التكتيكية، أو خطأ واحد قاتل، بالتوازي مع افتراضات وتصورات خاطئة. ولعلّ الاستنفار الذي يشهده الخليج اليوم، مع مزيد من القوات والسلاح والبرامج العسكرية، في مساحة بحرية تعدّ ضيقة نسبياً، والسيطرة عليها بالنسبة إلى إيران خط أحمر، ويرافق ذلك ضغوط قصوى تمارسها واشنطن على طهران… تشكّل هذه العوامل مجتمعة البيئة المثالية لوقوع اشتباك، لا يبدو أن واشنطن تريد تحمل مسؤوليته وحدها، فتدفع معها إلى الحلبة أكبر عدد ممكن من الدول.