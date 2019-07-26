مجلس المفوضين يؤكد على مشاركة “فاعلة” للنازحين في الانتخابات المحلية

عقد رئيس واعضاء مجلس المفوضين ورئيس الادارة الانتخابية اجتماعا للجنة العملياتية في مفوضية الانتخابات والملاك المتقدم فيها، لمناقشة اخر الاستعدادات لاجراء الانتخابات المحلية المقبلة في ضوء التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 الذي اقره مجلس النواب العراقي مؤخراً.

وناقش المجلس استعدادات المفوضية والجدول الزمني المعد لمتطلبات العملية الانتخابية المقبلة والايعاز باكمال جميع هذه المتطلبات، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الاليات التي ستتبعها المفوضية في تطبيق التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات وتذليل العقبات ان وجدت في تنفيذه خلال العملية الانتخابية المقبلة.

كما شدد مجلس المفوضين على ضرورة مشاركة النازحين بصورة فعالة في عملية تسجيل بياناتهم الحيوية (البايومترية) من خلال الفرق الجوالة في مناطق سكناهم لضمان حقوقهم العادلة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، فضلا عن مناقشة اخر الاستعدادات بخصوص عملية التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين وتنفيذ قرارت الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص التسجيل البايومتري لموظفي الدولة.

واطلع مجلس المفوضين على اخر الخطط الموضوعة من قبل اللجنة العملياتية في هذا الشأن.