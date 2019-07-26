مسرور بارزاني يهنئ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

بعث رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، رسالة تهنئة إلى بوريس جونسون، بمناسبة تسنمه مهام منصبه كرئيس لوزراء بريطانيا.

وأعرب رئيس وزراء إقليم كوردستان في رسالته عن تهانيه لرئيس الوزراء البريطاني وتمنى له النجاح في عمله، مؤكداً على علاقات الصداقة التي تجمع إقليم كوردستان بالمملكة البريطانية، وعبر عن شكره لدعم بوريس جونسون لإقليم كوردستان، وقال: «أتوجه بالشكر الخاص لسيادتكم على الدعم الذي قدمتموه سواء أثناء توليكم منصب رئاسة بلدية لندن أو وزارة الخارجية البريطانية».

واختتم مسرور بارزاني رسالته قائلاً: «آمل أن نعزز تعاوننا الوثيق في القضايا الإقليمية والدولية».