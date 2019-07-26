مطالبة باحصاء جديد يرافق السكاني بأقصى جنوب العراق

طالب نائب عن محافظة البصرة، الخميس، باجراء احصاء حياتي للنهوض بالواقع الخدمي فيها.

وقال النائب عن البصرة عبد عون العبادي في مؤتمر صحفي داخل مجلس النواب انه “لا توجد قاعدة بيانات صحيحة داخل محافظة البصرة والمحافظات العراقية الاخرى”، كاشفا ان تعداد سكان المحافظة بلغ 4 مليون نسمة .

واضاف ان “الخدمات المقدمة لمحافظة البصرة تخص 2,5 مليون نسمة وليس لـ 4 مليون”، مشيرا الى ان جميع الخدمات الطبية والصحية والبلدية والزراعة والكهرباء والتعليم والمياه والطرق والجسور وغيرها من الخدمات الاخرى لاتتناسب مع تزايد التعداد السكاني في البصرة .

وطالب العبادي، وزارة التخطيط، باجراء احصاء حياتي وتعداد سكاني لكي يتم وضع المشاريع الاستراتيجية لمحافظة البصرة والنهوض بالواقع الخدمي فيها.