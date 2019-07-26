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مطالبة برلمانية لعبد المهدي بالعدول عن قرار ابعاد الحشد عن السيطرات الرئيسة

دعا النائب الشبكي حنين القدو يوم الخميس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الى الغاء قرار صدر مؤخرا بسحب عناصر الحشد من السيطرات الرئيسـة التي تعد مفتاح الامان لمناطق سهل نينوى .

وقال قدو في مؤتمر صحفي عقده اليوم في البرلمان، انه ” فوجئنا قبل يومين بصدور قرار من القائد العام للقوات المسلحـة وتحت ضغوط سياسية معروفة من قبل قيادات سياسية بسحب عناصر الحشد من السيطرات الرئيسة لمناطق سهل نينوى”، داعيا عبد المهدي الى الغاء هذا القرار لطمأنة ورعاية ابناء سهل نينوى من المهجرين الذين عادوا توا الى مناطقهم .

واضاف ان ” منذ العام 2004-2014 تعرض ابناء الشبك والتركمان والاقليات الاخرى الى مذبحة حقيقية داخل مدينة الموصل من قبل تنظيم القاعدة الارهابي ، ما تسبب بمقتل الالاف منهم وتحت انظار الحكومة المحلية “، مبينا ان ” الفترة الممتدة بين 2007-2014 تعرضت قرى الشبك في سهل نينوى الى هجوم عشرات السيارات المفخخة التي استهدفت قرى (خزنة وباي بوخت واورطخراب ومجمع النور والموفقية) وقرى اخرى ، حصيلتها وقوع مئات الشهداء وتدمير الالاف الدور السكنية “.

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