نائب عراقي: هذا ما يمنع البرلمان من استجواب وزير الاتصالات

نعيم الربيعي

كشف النائب عن ‹الإصلاح والإعمار› رعد المكصوصي، اليوم الخميس، عن وجود «ضغوطات ومجاملات سياسية» تمنع البرلمان من استجواب وزير الاتصالات نعيم الربيعي.

وقال المكصوصي إنه «تم تقديم طلب رسمي لاستجواب وزير الاتصالات نعيم الربيعي، بسبب شموله بإجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، وهذا ما تم إثباته وفق وثائق رسمية».

رعد المكصوصي

وبين أن «الجهات السياسية التي جاءت بهذا الوزير تضغط على رئاسة مجلس النواب من أجل عدم تحديد موعد للاستجواب، كما هناك مجاملات من قبل الرئاسة لمنع أو تسويف عدد من الاستجوابات، وهذا الشيء لا يصب في مصلحة العمل الرقابي للبرلمان».