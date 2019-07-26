نائب عن نينوى: الحكومة تنوي نقل عوائل داعش من سوريا الى الموصل

كشف النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، الجمعة، عزم الحكومة لنقل عوائل تنظيم داعش العراقيين، والتي تسكن مخيم الهول في سوريا، إلى محافظة نينوى، وتحديداً إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل.

وقال دوبرداني في بيان إن “هنالك معلومات عن نية الجهات الحكومية في العراق منذ أشهر لنقل عوائل من مخيم الهول تقدر أعدادهم بقرابة 4 آلاف مواطن إلى مخيم الجدعة في ناحية حمام العليل جنوب الموصل وذلك بعد إخراج العوائل النازحة التي تقيم فيه”.

وأشار إلى “وجود أكثر من ألفي طفل من عناصر تنظيم داعش، وهؤلاء عبارة عن قنابل موقوتة سيكون خطرها على جميع مناطق العراق”، مضيفاً أنه “جرت محاولات قبل أشهر لنقل تلك العوائل إلى منطقة تقع بين ناحيتي زمار وربيعة غربي الموصل عبر إنشاء مخيمات لهم، لكن بفعل الضغط الشعبي والرفض السياسي تم التراجع عن هذا الموضوع، بسبب مخاطره على الوضع الأمني”.

ودعا دوبرداني الحكومة إلى “الإسراع بمحاكمة عناصر داعش وإشراك عوائلهم في دورات توعوية وتأهيلية من خلال إدخالهم مراكز تأهيلية وبرامج خاصة”.

وأوضح أن “القيادات الأمنية في نينوى، أكدت وقوف عوائل داعش وراء تفجير الدراجة النارية في منطقة المجموعة في الموصل، وذلك من خلال إغراء المراهقين والشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، والطلب منهم بالقيام بتفجيرات”.