‏قال رئيس تونس المتوفى اليوم الباجي_قايد_السبسي :”مرجعيتنا الدستور لا الدين”وقال علامة تونس الطاهر بن عاشور رحمه الله:إذا قال أحد ” مرجعيتنا الدستور وليس القرآن ” فإقرؤوا عليه الدستور إذا مات..