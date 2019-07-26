قال رئيس تونس المتوفى اليوم الباجي_قايد_السبسي :”مرجعيتنا الدستور لا الدين”وقال علامة تونس الطاهر بن عاشور رحمه الله:إذا قال أحد ” مرجعيتنا الدستور وليس القرآن ” فإقرؤوا عليه الدستور إذا مات..
قال رئيس تونس المتوفى اليوم الباجي_قايد_السبسي :”مرجعيتنا الدستور لا الدين”وقال علامة تونس الطاهر بن عاشور رحمه الله:إذا قال أحد ” مرجعيتنا الدستور وليس القرآن ” فإقرؤوا عليه الدستور إذا مات..
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