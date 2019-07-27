أردوغان معلقاً على حادثة اربيل: تؤيد صوابية عملية المخلب

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، اعتقال جميع الاشخاص الذين نفذوا هجوم أربيل.

وقال اردوغان في كلمة له، خلال اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بالعاصمة أنقرة، ان “الهجوم على موظف القنصلية التركية في مدينة أربيل يؤيد صوابية عملية (المخلب) التي أطلقتها تركيا ضد الإرهاب، والحمد لله تم اعتقال جميع منفذي هجوم أربيل، وتم القضاء على خططهم بالكامل”.

وأضاف ان “تركيا مصممة على شن هجوم في شرق الفرات بسوريا، مهما كانت نتيجة المحادثات مع الولايات المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة”، لافتا إلى أن “من يمارسون البلطجة بالاعتماد على قوات أجنبية في المنطقة، إما أن يدفنوا تحت التراب أو يقبلوا بالذل”، وفق تعبيره.

وتابع أردوغان أن “تركيا ستقطع ارتباط الإرهابيين شرق الفرات بشمالي العراق، عبر عمليتي (المخلب 1) و(المخلب 2)”، حسب قوله.