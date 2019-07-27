ادارة الزوراء توضح طبيعة مشاركتها في بطولة الاندية العربية والملحق الاسيوي

أوضحت ادارة نادي الزوراء، اليوم السبت، طبيعة مشاركتها في بطولة الاندية العربية والملحق الاسيوي.

وقال عضو الإدارة قاهر الموسوي لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية، الليلة ان” البطولة العربية سنلعب مع 3 وسيشارك النوارس في المجموعة {A} من الدور التأهيلي لدور الـ32 من البطولة، حيث سيلعب الزوراء الى جانب اتحاد طنجة المغربي وبطل الصومال والرفاع البحريني”.

وأضاف” الفائز منها يلعب مع نادي مغربي اولمبيك آسفي المغربي”.

وأشار الموسوي” اما في البطولة الأسيوية فالزوراء اضيف للملحق الاسيوي بعد حصوله على بطولة كأس العراق، حيث سنلعب مباراة واحد في ملعب الخصم وبعدها نستضيف فريق اخر؛ لكن على ملعبنا والفائز يصعد لكاس اسيا”.انتهى