اعتقال صحفي من أصول مصرية في بغداد

ذكر مصطفى كامل الرحابي وهو صحفي مصري مقيم في العراق منذ أكثر من ثلاثة يوم الجمعة ان قوة غير معروفة داهمت منزل الصحفي المصري هاني البارودي في منطقة اليرموك غرب العاصمة بغداد فجر الخميس، واقتادته الى جهة مجهولة.

ونقل المرصد العراقي للحريات الصحفية عن الرحابي قوله: إن البارودي يقيم في بغداد، وهو متزوج من عراقية، ويسكن في حي اليرموك منطقة الأربعة شوارع، ويرأس تحرير وكالة البرق نيوز التي لها مقر في حي الكرادة، وفروع في المحافظات.

واشار الرحابي الى ان القوة التي داهمت المنزل غير معروفة ولم نستطع تحديد مكان البارودي.