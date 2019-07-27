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الجوية ينسحب من التعاقد مع علي هادي

اعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الجمعة، الانسحاب من التعاقد مع المدرب علي هادي، مدرباً للفريق.

وقالت ادارة النادي في بيان انه “وحرصاً من ادارة القوة الجوية على ديمومة العلاقة المحترمة والطيبة مع ادارات الأندية الأخرى، واحترام العقود المبرمة بين الاندية ومدربيها ولاعبيها، فقد قررت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، التراجع عن التعاقد مع المدرب علي هادي لقيادة الفريق في الموسم المقبل”.

وتابعت ادارة النادي انها ستعلن خلال الساعات المقبلة، عن المدرب الذي سيقود الفريق بشكل رسمي للموسم المقبل.

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