الحلبوسي والسفير البريطاني يبحثان معالجة الفساد ويتفقان على أمر بشأن الملاحة الدولية

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سفير بريطانيا لدى العراق جون ويليكس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهمية إقرار مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ وإجراء الانتخابات.

وبحث اللقاء تفعيل جهود المجتمع الدولي والدول المانحة ومنها بريطانيا؛ لإعادة الإعمار والاستثمار، والعمل بالمشاريع الاستراتيجية ضمن التسهيلات البريطانية المقدمة للحكومة العراقية، وضرورة معالجة البيروقراطية والفساد الإداري التي تعيق مثل هذه المشاريع، والعمل على إكمال متطلبات عودة النازحين إلى ديارهم، وتحقيق الاستقرار، والتأكيد على استمرار التعاون المشترك للقضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

وعلى صعيد تطور الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة أكد اللقاء على ضرورة خفض التصعيد وعدم جر المنطقة إلى نزاع يؤثر على أمن الملاحة الدولية وإيقافها، وأن يعمل الجميع على التهدئة ونزع فتيل الأزمة لتفادي أي خطوات من شأنها أن تقود مستقبلا إلى المزيد من التوتر.

من جانبه أبدى السفير ويليكس إعجابه بالروح الوطنية العالية عند جميع أبناء الشعب العراقي، وإقبالهم على المضي مع المشروع الوطني برؤية وطنية عراقية مشتركة، مشيرا إلى أن هذا يتطلب جهودا إضافية من القوى السياسية للنجاح وتحقيق النتائج على أرض الواقع، كما أكد على استمرار تعاون بلاده بالتعاون مع العراق في المجالات كافة، ومنها الأمنية والاقتصادية، لافتا إلى ضرورة دعم الاستثمار والمستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة لهم، وحماية الشركات الاستثمارية ومنها النفطية.