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الرافدين يحدد الفروع المشمولة بالحصول على قروض بسماية

حدد مصرف الرافدين فروعه المشمولة بالحصول على قروض شراء وحدات سكنية في مجمع بسماية السكني في بغداد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إن الفروع المخصصة لمنح قروض بسماية هي (الباب الشرقي، الفردوس، الأمين ،المستنصر ،حي الزهراء، الخلفاء، براثا، القصر الأبيض، الحي العربي، حي العامل)، مشيرا الى انه لوحظ في الآونة الاخيرة وجود زخم كبير لبعض هذه الفروع في التقديم على الوحدة السكنية لبسماية فيما الفروع الاخرى تشهد اقبالا متواضعا.

ودعا البيان المواطنين الى عدم التركيز على فرع دون اخر في التقديم على الوحدة السكنية وان الفروع التي تم تحديدها تخضع جميعها لنفس الشروط والضوابط في عملية المنح ولا تختلف عن فرع لآخر .

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