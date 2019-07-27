الشباب العربى وصفقة القرن

محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

هذا هو المقال الثالث فى هذه السلسلة من المقالات التى تبحث في أهم مهماتنا الوطنية بعد صفقة القرن.

***

ربما تكون الحسنة الوحيدة لما يسمونه بصفقة القرن هى ما فجرته من ردود فعل فلسطينية وعربية اعادت فلسطين وقضيتها الى راس اهتمامات الراى العام العربى والفلسطينى، وحققت حالة اجماع عربى وفلسطينى على رفضها، اجماع لم يتحقق منذ سنوات طويلة.

وبالتالى يصبح سؤال الساعة الان هو كيف يمكن الحفاظ وتطوير هذه الحالة النادرة من الغضب والاستنفار الشعبى العربى سياسيا ووجدانيا؟

***

فى ذلك، اتصور اننا امام عديد من المهمات العاجلة فى المرحلة القادمة على رأسها اطلاق سلسلة من حملات ودورات التوعية الفكرية والسياسية فى اوساط الشعوب العربية وفى القلب منها الشباب، لتطوير تفاعله الحالى مع ما يحاك لفلسطين، الى وعى وارتباط دائم بالقضية وبقضايا الامة المصيرية وفى القلب منها مواجهة العدوين الامريكى والصهيونى واذنابهما فى اى بقعة ارض عربية وليس فى فلسطين فقط.

وهي حملات أتصور انها يجب ان تتضمن القضايا التالية:

· الوعى بتاريخ فلسطين، وتكوين الامة، وهويتها منذ فجر التاريخ، فى مواجهة عدو خارجى يدعى كذبا ان هذه أرضه منذ فجر التاريخ، وفى مواجهة عدو داخلى يتهرب من المسئولية العربية الجماعية تجاه فلسطين.

· الحملات الاستعمارية الغربية على الامة وآخرها حملة نابليون ـ ترامب (1798 ـ 2019)

· ماهية الصهيونية وأكاذيبها واساطيرها الزائفة ونشأة المنظمة الصهيونية العالمية وتاريخها ومصادر قوتها وعوامل استمرارها ونجاحها.

· والفرق بين اليهودية والصهيونية.

· ماهية (اسرائيل) وارتباطها العضوى والوظيفى بالمشروع الاستعماري الغربى.

· كيف تم صناعة (اسرائيل) 1897 ـ 2019؟ ـ قراءة فى مراحل تأسيس وبناء ودعم وحماية الكيان الصهيونى وتحوله من مجرد فكرة الى ما أصبح عليه اليوم.

· جولة وقراءة فى نصوص ووثائق الصراع تشمل: وعد بلفور وصك الانتداب البريطاني وقرار التقسيم رقم 181 ووثيقة اعلان قيام (اسرائيل) 1948 وقرار حق العودة رقم 194 الصادر عام 1948 واتفاقيات الهدنة العربية الاسرائيلية 1949 وشروط قبول (اسرائيل) بالأمم المتحدة 1949 وقانون العودة الإسرائيلي 1950 والبيان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي الصادر عام 1950 لحماية وجود (اسرائيل) وامنها وحدودها. وقرارات الجامعة العربية بحظر اى سلام عربي منفرد مع (اسرائيل) ومقررات مؤتمر القمة العربي بالخرطوم 1967 وقرار مجلس الامن رقم 242 الصادر بعد عدوان 1967 وبشكل عام القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين 1922 ـ 2019.

· عرض واثبات وتحليل للمخاطر والتهديدات التى يشكلها الكيان الصهيوني على الامة العربية كلها بكافة أقطارها بلا استثناء، وليس على فلسطين فقط.

· الثوابت الوطنية الفلسطينية والعربية فى الصراع العربي الصهيوني، أو ما يمكن أن نطلق عليه الرواية العربية فى مواجهة الرواية الصهيونية.

· تاريخ فلسطين منذ الانتداب البريطانى.

· تاريخ المذابح الصهيونية.

· تاريخ الصراع العربى الصهيونى والحروب العربية الاسرائيلية (1948 ـ 2019)

· تاريخ المقاومة الفلسطينية واهم محطاتها واسباب انتصاراتها او انتكاساتها وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ثورة 1936، وتاسيس منظمة التحرير الفلسطينية 1964، وايلول الاسود 1970، واجتياح بيروت 1982، وانتفاضة الحجارة 1987، وانتفاضة الاقصى 2000، والعمليات الاستشهادية (1996 ـ 2004)، وحرب تموز فى لبنان 2006، والمقاومة فى مواجهة الحصار والعدوان على غزة (2007 ـ 2019)

· رصد وتحليل مواقف الدول الكبرى من فلسطين (1947 ـ 2019).

· موقف التيارات السياسية العربية الاربعة الرئيسية واحزابها وتنظيماتها من القضية (1947 ـ 2019) ونقاط الاتفاق والاختلاف الرئيسية بينها فى هذا المجال.

· اتفاقيات السلام العربية الاسرائيلية: كامب ديفيد (1978 ـ 1979) واوسلو 1993 ووادى عربة 1994 ومبادرة السلام العربية 2002 (مقدمات ونصوص ونتائج).

· التحولات التى طرأت على موقف الدول العربية والنظام الرسمى العربى من دعم القضية الى الانسحاب منها الى التواطؤ على تصفيتها.

· القضايا النوعية مثل حق العودة واللاجئين والقدس والاسرى والمستوطنات والتطهير العرقى والحدود والمياه والاقتصاد والحصار والمعابر .. الخ

· تاريخ واشكال وادوات وامكانيات الدعم الشعبى العربى لفلسطين 1987 ـ 2019 وهى من أهم القضايا التى يتوجب تناولها مع الشباب.

· وقضايا وملفات أخرى.

***

لا نريد بطبيعة الحال ان نثقل على ابنائنا بما لا طاقة لهم به من دراسة واستيعاب كل هذه القضايا والملفات، ولكن المستهدف هو تكوين فكرة عامة عن اصول الصراع وطبيعته ومراحله وتفرعاته، وصولا الى الوضع الحالى، بشكل يُمَّكنهم من امتلاك وعى وفهم وموقف مبدئى واضح فى القضية يساعدهم على الدعوة والنضال من اجلها بدأب واصرار ومثابرة فى مواجهة ما سيواجهونه حتما من أسئلة وصعاب وتحديات وعقبات ومخاطر.

*****

القاهرة 27 يوليو 2019

مقالات مرتبطة: