الصراع بين امريكا وايران يقلق من الحلقة الثالثة

بعد انتصار الصحوة الاسلامية في ايران اصبح عدو ايران وعدو العراق واحد فالذي يعادي ايران يعادي العراق والعكس تماما وصديق ايران صديق للعراق والعكس تماما لان عدو ايران وعدو العراق شعاره واحد وهو ( لا شيعة بعد اليوم)

ولو دققنا في الامر لاتضح لنا بشكل جلي لا عدو لايران والعراق الا مهلكة ال سعود وكلابها الوهابية القاعدة داعش وغيرها واسياد ال سعود مثل الحكومة الاسرائيلية والحكومة الامريكية وبعض الحكومات التي قام ال سعود بتأجيرها وشرائها كما فعلت في خلق التحالفات العربية الاسلامية ووجهتها لتدمير وذبح اليمن وابنائها والبحرين وابنائها وحصارها لقطر وابنائها الا ان قوة ارادة هذه الشعوب تمكنت من افشال مخططاتها

وهذا يعني عداء ال سعود للشيعة عداء وجود لهذا لا يمكن انقاذ المنطقة العربية والاسلامية الا بتحرير الجزيرة من احتلال ال سعود من ظلمهم من عبوديتهم من وحشيتهم وهذا يعني اما مهلكة ال سعود وكلابها الوهابية القاعدة داعش او الصحوة الاسلامية اي الشيعة الحرية والنور والحضارة اي اما مهلكة ال سعود ودينهم الوهابي الظلامي او ايران الاسلام والمنظمات الحضارية الانسانية حزب الله الحشد الشعبي الحرس الثوري انصار الله

اما عداء اسرائيل امريكا لأيران للشيعة وبعض الحكومات المأجورة انه عداء اقتصادي بمجرد ذبح البقرة الحلوب قبر مهلكة الشر والظلام ال سعود تتغير مواقفها من الشيعة والصحوة الاسلامية في ايران من الشعوب الحرة من محبي الحياة والانسان

فالحرب التي شنها الطاغية المقبور على ايران الاسلام على الصحوة الاسلامية على الشيعة والتشيع في العراق وايران كان بتحريض ودعم وتمويل من قبل مهلكة ال سعود وهذه الحقيقة اعترف بها الطاغية المقبور بصراحة وبشكل علني أمام العالم

المعروف ا ن ال سعود دفعوا لصدام عن كل شيعي عراقي يقتل في حربه ضد ايران الاسلام مائة الف دولار وتعهد الطاغية بأنه سيقتل اربعة ملايين عراقي ويهجر عشرة ملايين عراقي ودفع ال سعود المبلغ مقدما حتى قبل بدء الحرب

لكن صدام لم يقتل ولم يهجر العدد المطلوب الذي تعهد به لآل سعود رغم محاولات الابادة التي شنها ضد الشيعة في العراق كي يفي بوعده الذي تعهد به لآل سعود من خلال اعلانه الحرب على العراقيين خاصة الشيعة الكرد التركمان السنة الاحرار المحبين للعراق حيث قام بدفن اكثر من مليوني عراقي وهم احياء بين طفل وامرأة وشاب وشيخ ومع ذلك لم يرضي ال سعود فتخلوا عن صدام ووقفوا مع المجتمع الدولي في الاطاحة بنظام صدام كانوا يعتقدون بأمكانهم السيطرة على العراق بواسطة كلابهم الوهابية الارهابية داعش القاعدة الزمر الصدامية بعد الاطاحة بنظام صدام وبالتالي يمكنهم تحقيق وصية المنافق الفاسد معاوية التي قال فيها( لا يستقر الامر لكم الا اذا ذبحتم تسعة من كل عشرة من العراقيين وما تبقى منهم اجعلوهم عبيد وخدم الا ان الرياح جرت بما لا يشتهيه ال سعود وكلابهم لهذا ارسلوا كلابهم الوهابية داعش القاعدة وغيرها لافتراس العراقيين بالسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة والذبح على الهوية وتحالفوا مع الزمر الصدامية خاصة بعد ان تخلوا عن عبادة صدام وقرروا عبادة ال سعود على غرار من كان يعبد صدام فان صدام قد مات ومن يريد ان يعبد ال سعود فال سعود لا زالوا احياء وعطاياهم ومكرماتهم اكثر من عطايا ومكرمات صدام لهذا التجئوا الى عبادة ال سعود

فقام ال سعود بأرسال كلابهم الوهابية داعش القاعدة الى العراق واستقبلوا من قبل عبيد الطاغية الذين اصبحوا عبيدا لال سعود وفتحوا لهم ابواب بيوتهم وفروج نسائهم وقدموا لهم ما يرغبون وما يشتهون وهيئوا لهم كل ما يسهل لهم ويساعدهم لتنفيذ مهمتهم التي كلفوا بها وهي تدمير العراق وذبح العراقيين واسر واغتصاب العراقيات قيل ا ن ال سعود اسسوا اسواق خاصة بالنخاسة لعرض العراقيات وبيعهن في هذه الاسواق التي يشرف عليها اقذار ال سعود

لا يدرون ان في العراق مرجعية دينية حكيمة وشجاعة وهي مرجعية الامام السيستاني التي تمكنت من قيادة العراقيين نحو شاطئ الأمان والسلام حيث وحدت العراق والعراقيين واخمدت كل نيران الطائفية والعنصرية والعشائرية التي حاول اعداء العراق والعراقيين اشعالها كما تمكنت المرجعية الدينية الرشيدة من جعل و العراق دولة محترمة من قبل الدول الكبار وله مكانته حتى اصبح دولة ذات شأن في حل الخلافات بين الدول الكبرى فهاهي امريكا طلبت منه ان يكون وسيطا في حل الازمة بين امريكا وايران وها هي بريطانيا طلبت من الحكومة العراقية ان تكون وسيطة لحل

الازمة بين بريطانية وايران وأبدت الحكومة الايرانية ترحيبا كبيرا بالوساطة العراقية المعروف ان الشعب الايراني يقدس ويحترم العراق والعراقيين والحكومة العراقية الحرة كما ان الامام خامنئي يحترم الامام السيستاني الى درجة كبيرة فهو الذي اطلق على الفتوى التي اصدرها الامام السيستاني بالفتوى الربانية

تحاول ابواق مهلكة ال سعود المأجورة والرخيصة بالاساءة الى العراقيين الاحرار من خلال اتهام ابناء السنة الاحرار بانهم مجرد امعات تابعة للبعث الصدامي وللقاعدة وداعش ويتهمون الشيعة الاحرار بانهم تابعين رغم علم هذه الابواق الرخيصة الحقيرة ان ابناء العراق الاحرار سنة وشيعة وكرد وتركمان ومسيحين وايزيدين وغيرهم جميعهم لبوا نداء المرجعية الدينية وصرخوا صرخة واحدة هيهات منا الذلة لبيك يا حسين لا تقسيم للعراق والعراقيين وهكذا هزموا دعاة الظلام الوهابي وانصار التقسيم العنصري النازي

من هذا ان الصراع بين امريكا وبقرها وبين ايران الاسلام يقلق كل انسان حر وشريف محب للحياة والانسان

مهدي المولى