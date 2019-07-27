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القوات المشتركة: مقتل نحو 1300 مدني بطريقة غير مقصودة بسوريا والعراق

اعلنت قيادة القوات المشتركة لعملية العزم المتأصل يوم الجمعة ان طائراتها الحربية نفذت 34514 غارة جوية في سوريا والعراق خلال الفترة الممتدة من اغسطس عام 2014 وحتى شهر يونيو من العام الحالي.

واوضحت القيادة في بيان اليوم انه خلال هذه الفترة قُتل 1321 مدنيا بطريقة غير مقصودة وغير متعمدة بسبب هذه الغارات.

وذكر البيان ان القيادة خلال الفترة الماضية (شهر يونيو الماضي) مع 66 تقريرا حول وقوع خسائر مدنية “حيث تم تحديد تقريرين على انهما موثوق بهما واسفرا عن مقتل مدنيين اثنين من غير قصد”.

واشار البيان الى ان بقية التقارير تم تقييمها ان 62 تقريرا غير موثوق بها، واثنان يحتويان على معلومات مكررة من تقارير سابقة”.

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