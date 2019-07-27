اللعبة المزدوجة…المدمنون على الكذب والمخاتلة والخداع والإفساد

لا يستهينون بعقول الناس وإنما يستهينون بعقولهم ويستخفون بها بفظاظة مثيرة للدهشة والاستهجان والأدهى من ذلك لا يعيرون أي التفاتة لهذا النمط الشائن في سلوكهم ودائما ما يتمادون في غيهم فيبخسون المعان الجليلة لقيمة الإنسان والحياة وشرعة السماء وحرمة الأوطان، كل ذلك بسبب جنوحهم المتطرف في عبادة إله آخر سيدهم الواحد الأوحد الذي له يسجدون وفي محرابه يقنتون وفي ساحته يرقصون وبشريعته يؤمنون، أنهم عبيد المال السلطان الأقوى والشيطان الأكبر في إغواء النفس البشرية الإمارة بالسؤ في كل زمان ومكان ومصدر كل البلايا التي صبت على رأس الإنسانية .

هؤلاء إذا جادلتهم قالوا : لسنا ملائكة ولا أنبياء ولكنها هكذا الحياة كما ورثناها وتعلمناها وورثها وتعلمها آبائنا وأجدادنا، أنها صراع مصالح وملعب شطارة وسوق كبير للمضاربة واللبيب الشاطر من يسوق بضاعته بطريقة ذكية بغض النظر عن ماهية الوسائل المستخدمة المهم إن يحقق غايته ويشبع رغبته ويجني المكاسب ويقولون لسنا بلهاء إلى هذا الحد بحيث نقعد تنابلة كسالى نشطر الأبيات ونضرب الامثالى ونشحذ الخبز من عنده تعالى، ثم يسخرون من الحالمين بعالم الفضيلة ويصفونهم بالكسالى الساذجين الذين يعزفون سنفونية الوهم السرمدية منذ مقتل جدهم الأكبر هابيل والى يومنا هذا دون أن يتعضوا أو يصابوا بالملل والسأم لجبنهم وهزالة عقولهم كما يدعون، ولكن إذا تطلب الموقف نرى هؤلاء المخادعون يعزفون على نفس الوتر ويتفننون في الظهور بمظهر آخر كالحرباء يتكيفون بسرعة مذهلة فيتصنعون الصلاح والفلاح والتقى والصلوات وما إلى ذلك .

و لكن مهما برعوا في فنون الغش والاختباء تبقى صورتهم تتجلى كما هي بلا رتوش أمام مرأى ومسمع الناس لان التصنع شيء والأيمان الحقيقي بالمبادئ شيء آخر وشتان ما بين إخوة الحسين وإخوة يوسف إما الحقيقة تبقى دائما وابدأ تحتفظ بطهارتها ونقاوتها وراسخة رسوخ الجبال لأنها أكسير الحياة وعشيقة الروح الإنسانية التواقة للاستقامة مهما تجنى عليها البغاة ومهما طال الزمن .

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هذا النمط القاصر في السلوك الإنساني لم يكن تصرفا فرديا أو نزعة عابرة أو محض اختيار ولا يقتصر على امة دون أخرى وإنما كائن جيني ولد من رحم منهج تربوي طويل الأمد جذره وكرسه النظام السياسي الاستبدادي منذ بداية ظهوره على الأرض والى اليوم بفعل اعتماده أساليب البغي والعدوان واستلاب الحريات وسحق الحياة لتحقيق غاياته وبسط سلطانه وتحويل البشر إلى قطيع يجتز صوفها ويشرب لبنها ويعسر عليها قوتها ويسوقها ضربا بعصاه إلى حيث تشاء نزواته وغروره وغزواته وهو يستجم في بلاطه يمارس المجون والشعوذة والتضليل، انه منظومة متكاملة من الأكاذيب والتضليل والإجرام تعج بالأدعياء أصحاب الضمائر المدنسة وخاصة المتاجرون بالدين اللذين أحاطوا سيدهم السلطان بهالة من القداسة والتعظيم والحق اقو ل إن اللذين يخفون شيطانهم تحت جلباب الدين ويتاجرون بالمقدس هم شر البلايا وشياطين الإنس ففي المسيحية ما قبل عصر التنوير كان الملوك مقدسين بفتاوى أرباب الكنيسة إلى أن رجمهم العقل المتحرر ورماهم الى مزبلة التاريخ وفي الإسلام لازال رجال الدين ألأدعياء حتى اليوم يحيطون الحاكم بهالة من التعظيم والتقديس ويسبحون باسمه ويعتبرونه ولي أمر المسلمين وظل الله في الأرض والخروج عليه خروج عن الملةبفتاوى ألأدعياء إتباع الشيطان وأخيه السلطان .

ومن سوء طالع الإنسانية وحظها العاثر انتكست إمام هذا التنين الأسود والإخطبوط الماكر كل ثورات الأنبياء والمصلحين ومن تبعهم ولكن الفجيعة التي ما بعدها فجيعة والطامة الكبرى إن الديانات السماوية الغراء قد استغلها وحرفها وأولها حسب مقاسه لضمان مصالحه و ديمومة سلطانه واحتكرها في خزائنه إلى جانب المال والقوة الغاشمة والضمائر الفاسدة والى جنبها جماجم الأبرياء .

هذا هو جوهر الاختلال في الثقافة الإنسانية وعلة العلل ومصدر الشقاء والبؤس المزمن على امتداد التاريخ لان الإنسان فقد أهليته في الولاء المطلق للقيم السامية التي يعشقها ويتغنى بها ليل نهار واندفع تحت ضغط حاجاته الحياتية للتكيف مع شريعة الاستبداد الغاشمة وتقمص رغما عنه شخصية غابويه تحمل ملامح نظام ألأستبداد بكل تجلياته مشبعة بأفيون ثقافة تقديس المال وحب الذات وتمجيدها وألأنحياز المطلق لشهواتها الجامحه بأي ثمن كان وبالتالي وجد الإنسان نفسه تراوح بين نقيضين مختلفين وأسيرة ازدواجية مقيتة تسره في بعض الأحيان وتؤلمه في أحيان أخرى، وإمام الخيارات الصعبة وقف الإنسان حائرا أما يركب موجة النفاق والتزلف والخداع ولا يوال إلا مصلحته أو يقعد أمام أطفاله وزوجته يأكل لحمه و يحفر قبره بيده وشئ فشيئا فقد الدين رونقه وروعته وتحول الى جبة وعمامة ومظاهر خادعه لا روح عرفانية حميمية تنبض في جنباتها.

وأخيرا لا ادري لماذا العربي في عالمنا المعاصر وخاصة المأزوم بثقافة تقديس المال والمولع بتجميل قباحات السلطان والثمل بمغريات الحياة مفتون بهذه اللعبة المزدوجة وقدم الدليل والبرهان انه الأبرع بين أقرانه من الأقوام الأخرى وحسبك أن تتصفح الانترنت أو القنوات الفضائية السياسية والدينية تجدهم كالضباع الجائعة يفترس بعضهم البعض دون رحمة وكأنهم لم يبرحوا عقلية الجاهلية الأولى الكل يصنع لنفسه صنما ويرقص حوله ثملا ثم ما يلبث يأكل صنمه بشراهة عندما تدور عليه الدوائر، ولا ادري لماذا العربي سهل الانقياد ويردح على أنغام الدولار والشيكل والتومان والريال ويبيع كرامته ووطنه ومقدساته بكل يسر وسهولة ولا يشعر بالعار والشواهد لا تعد ولا تحصى ولا ادري لماذا العربي أسير عواطفه وانفعالاته وتعصبه الأعمى ولا ينصاع للحق والمنطق والعقل ويعتمر الغل في صدره بدون أسباب وجيه ثم لا ادري لماذا العربي مفتون أيضا بالمرجله الواهية ويعشق ألأهازيج الديمغوغيه ولكنه سرعان ما يتصاغر ويذل بصورة مقززة عندما يواجه ركلات أقدام الأقوياء،

كل هذا وهم بغفلة قاتلة عن عدوهم التاريخي الذي يتربص بهم الدوائر وهو جالس على التل تغمره المسرة وفي غاية السعادة لان ما قام به من ترويض أربابهم وسفهائهم قد أسفر عن نجاحات باهرة حققت حلمه الموعود إذ جعل بأسهم بينهم فانتشرت دعاوى دعاة تقويض الدين وفتاوى تنم عن سفاهة سمجة والتحريض على الفتن وإشاعة الفرقة وتفتيت عضد الأمة حتى بات إسلامهم إرهاب وإرهابهم إسلام وجهادهم ضد المسلمين ظاهرة عالمية وخير دليل عمليات قطع الرؤوس والمفخخات والانتحاريين التي طالت المسلمين الأبرياء في العراق وأفغانستان وباكستان والجزائر واليمن وسائر بلاد المسلمين

إما غزواتهم التي يزعمون أنها مباركة في بلاد الغرب تلك والله أكذوبة العصر ولعبة خبيثة وما برجي التجارة العالمية إلا صراع مصالح بين كارتلات المال والسياسة (ديناصورات العصر) وقد يكون قازوق طال اثرياء بترول العرب ولا علاقة لعكازة بن لادن ولحيته بما حصل ولو افترضنا انه الجاني فهذا يعني أنه يملك عصا موسى السحرية وقد ألقاها في ذلك اليوم على الأمريكيين فناموا ولم يستيقظوا إلا على دوي انهيار لبرجيين تم نتساءل لماذا لم يضرب مقر الأمريكيين الأول ورمز هيبتهم و غطرستهم وسلطانهم البيت الأبيض ليوصمهم بعار ابدي أذا كان بهذه القدرة الخارقة العجيبة ثم لماذا لم يضرب عاصمة اسرائيل التي أذلت العرب وأهانتهم ومرغت رؤوسهم بالتراب فعشرات الطائرات العربية وغيرها يوميا تحوم قرب سماء تل أبيب ولا تحتاج الى قدرات خارقه لا كنهم دمى بلهاء صنعتهم الاقبية السرية ويحركهم الثالوث المشؤوم لطمس الاسلام وفتنة المسلمين .

فمن هو الثالوث المشؤوم؟

المثقف العربي معني بالبحث والاجابة والمقاومة لأنها معركة المصير التي لم يشهد التاريخ مثيل لها وعليه ان لا ينسى عقيدة ال سعود التي تحولت الى شركة عالمية لإنتاج البهائم المسخ لقتل وذبح المسلمين واثارة الفتن بينهم خدمة للمشروع الصهيوني ولخدمة كارتلات المال والسياسة للهيمنة على العالم.

صبيح حسين الشويلي

sabeehh49@gmail.com1

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