المحكمة الاتحادية العليا تؤكد زيادة في متابعة قراراتها من الباحثين العراقيين والدوليين

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن قراراتها تحظى باهتمام كبير من الباحثين العراقيين والدوليين، لافتة إلى أن ما يصدر عنها يتم ترجمته إلى اللغة الانكليزية، وذلك ساعد في زيادة متابعين موقعها الالكتروني من دول مختلفة في مقدمتها روسيا والولايات المتحدة الأميركية والسويد.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا يشهد إقبالاً كبيراً لا يشمل فقط الباحثين والمهتمين بالجانب الدستوري والقانوني، حيث تعدى ذلك إلى الأوساط الشعبية”.

وأضاف الساموك إن “الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أظهرت دخول نحو (190) ألف زائر إلى الموقع”.

ونوّه إلى أن “تحليل عدد الزيارات يؤشر هذا التزايد، فبعد أن كان عددهم قرابة (21) ألف متصفح، تخطى العدد خلال شهر حزيران الماضي الـ (50) ألف زائر”.

وأورد الساموك، أن “أكثر من (43) ألف زائر جديد دخل إلى الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا خلال النصف الأول من هذا العام”.

وأشار، إلى أن “الإحصاءات أظهرت أن أكثر الموضوعات التي تصفحها الداخلون إلى الموقع الالكتروني هي أحكام المحكمة الاتحادية العليا، ومن ثم الأخبار والمقالات والبحوث”.

ولفت، إلى أن “اهتماماً أبداه الباحثون بتصفح النسخة الجديدة من الفهرست التحليلي لأحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا ومبادئها”.

وأوضح، أن “زائري الموقع الالكتروني يتصفحون نحو ثمان صفحات عند كل مرة يدخلون فيها، وبمعدل أكثر من أربعة دقائق، حيث أن أوقات ذروة الزيارات تكون من الثامنة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل”.

ولفت، إلى أن “تحليل مستوى الزيارات اظهر اهتماماً شعبياً بتصفح الأخبار والقرارات النوعية؛ كون الأمر لا يتعلق فقط بالباحثين والمهتمين بالشأن القانوني”.

ونوّه المتحدث الرسمي، إلى أن ” أكثر الدول التي تحدث منها زيارة للموقع الالكتروني بعد العراق هي حسب التسلسل” الاتحاد الروسي، أمريكا، السويد، فرنسا، مصر، بريطانيا، الدنمرك، ألمانيا، تركيا، كندا، لبنان، الأردن، بولندا، هولندا، الإمارات، الهند، جنوب أفريقيا، اليابان، ماليزيا، المغرب، السعودية، النرويج، أوكرانيا، أنغولا”.

وذكر، أن “الإحصاءات بينت زيادة في عدد الدول الأجنبية التي يتم منها التصفح مقارنة بالعام الماضي مثل: روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا”، مشيراً إلى أن “جميع الأحكام والقرارات المنشورة في الموقع الالكتروني يتم ترجمتها إلى اللغة الانكليزية وذلك ساعة على انتشارها”.

وأكد الساموك، “أكثر الملفات تنزيلاً خلال النصف الأول من العام الحالي هو كتاب السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود (القضاء في العراق)، وحكمي المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (118/ اتحادية/ 2015) و (39/ اتحادية/ 2019)”.

ومضى، إلى “زيادة في عدد زوار الموقع الالكتروني عن طريق الأجهزة الذكية واللوحية والتي تعمل بنظامي (Android) و (ios)، على حساب زوار الموقع الالكتروني الذين يستخدمون أجهزة الحاسوب (الكومبيوتر)”.