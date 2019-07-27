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باريس تدفع للعراق ملايين الدولارات لمحاكمة “ارهابييها”

افاد مصدر فرنسي، اليوم الجمعة، بأن اتفاقا سريا تم بين السلطات الفرنسية والحكومة العراقية، يقضي بدفع باريس مليوني دولار لبغداد مقابل كل فرنسي تمت محاكمته في العراق.

وبحسب “ماتش باريس” الفرنسية، فان اتفاقا سريا تم التوصل إليه في كانون الأول 2018، بين فرنسا والعراق، من دون موافقة البرلمان العراقي، لمحاكمة الفرنسيين في بغداد.

وتابعت الصحيفة أن “فرنسا تفاوضت لدفع مبلغ مليوني دولار للعراق لكل سجين، في حين طلبت قوات سوريا الديمقراطية من باريس 23 دولاراً يومياً عن كل سجين.

واشارت الصحيفة الى ان فرنسا والتحالف الدولي عملا على نقل 13 سجيناً من الاراضي الكوردية السورية الى ‍بغداد مروراً ب‍باريس.

يشار الى ان القضاء العراقي كان قد حكم بالاعدام على تسعة فرنسيين من اصل 13، بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش.

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