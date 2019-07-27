بسبب تهريب سعات الانترنيت.. العراق يخسر ملايين الدولارات!

حذرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، اليوم السبت، من استمرار عمليات تهريب سعات الانترنيت إلى خارج العراق، فيما أكدت هذا الأمر يخسر العراق ملايين الدولارات.

وقالت سميسم أن «استمرار عمليات تهريب سعات الانترنيت إلى خارج العراق، يعني استمرار دمار الاقتصاد العراق وخسارة البلاد ملايين الدولارات شهرياً»، مشددة على «ضرورة وضع آليات حازمة وصارمة لمنع هذه العمليات».

وبينت الخبيرة الاقتصادية أنه «مع شديد الأسف أن البعض لا يعرف خطورة عمليات تهريب سعات الانترنيت إلى خارج العراق، فهناك تقارير تؤكد أن العراق يخسر ما يقارب (2) مليون دولار يومياً بسبب هذه العمليات، وهذه الأموال تذهب إلى جهات سياسية متنفذة، هي من تقوم بتلك العمليات».