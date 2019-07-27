ديانا كرزون تبهر الجمهور بصوتها الشجي على المسرح الجنوبي

جرش 2019

احيت سوبر ستار العرب ديانا كرزون اجمل حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين وسط حضور كبير ، اكتظت بهم مدرجات المسرح الجنوبي وارتسمت من على المدرجات اجمل اللوحات الفنية من هذا الجمهور الكبير من الاردن والجاليات العربية وهم يرسمون ويحلقون فرحا في ليلة امتزج بها الغناء الوطني والرومانسية من صاحبة اقوى حضور على المسارح العربية .

ورافقت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو بهاء الداود “فرقة الليدرز باند “ سوبر ستار العرب ديانا كرزون لتعزف اولى اغنياتها ، اردن الشومات ” وسط تفاعل الجمهور لتبهر الحضور بإطلالتها وصوتها الشجي لتتبعها بتقديم موال وأغنية ” حنا كبار البلد ” التي الهبت بها حماس الجمهور .كما باركت سوبر ستار العرب ديانا كرزون لطلاب الثانوية العامة نجاحهم في الامتحانات .

وتنقلت الفنانة ديانا كرزون ما بين الاغنيات الوطنية والرومانسية لتقدم اغنية ” العمر ماشي واغنية انساني ما بنساك لتعود وتقدم اغنية ” راسك بالعالي ” تلاها اغنية رومانسية ” مش مسموح “.

وحملت الليلة الفرح الجرشية اجمل العنوانين لتمتزج جميعها بالمحبة وجمال المفردة والموسيقى العابقة بالطرب والصوت المخملي ، لتقدم اجمل اغنياتها ” دقو المهابيج ” واغنية ” اردنيه هالليله ” وأغنية ” رف الحمام ” لتتوج هذه الليلة المميزة ضمن ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون باغنية فرحتنا الليله وتفاعل الجمهور دون كلل او ملل ، لتهدي احدى العرسان ممن تواجد خلال الحفل اغنية الزفة فرحتنا الليلة تبعتها بموال يا بنات الاردن وين الزغاريد وتفاعلت النشميات مع هذه الاغنية في المدرجات بشكل كبير ، وتبعتها بأغنية محلا الاردن و، محلا الدار ، وما ريدو .

واختتمت سوبر ستار العرب ديانا كرزون مشاركتها في مهرجان جرش بتقديم “اغنية يا زريف الطول ” رافقها الجمهور بالغناء والرقص على وقع ما قدمته من اغنيات خلال هذا الحفل الفني الكبير ، وتقدمت سوبر ستار العرب بالشكر لكافة ممثلي الصحافة الاردنية والعربية وللأجهزة الامنية على جهودهم .

وفي نهاية الحفل قام المدير التنفيذي للمهرجان ايمن سماوي بتكريم سوبر ستار العرب ديانا كرزون بدرع المهرجان تقديرا من ادارة المهرجان لهذه المشاركة والنجاح الكبير ليلية الفرح الاردنية .