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شرطة السليمانية تضبط اسلحة في كافيتريات ونوادٍ ليلية وتعتقل حائزيها

اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الجمعة عن القاء القبض على عدد من المطلوبين، وضبط اسلحة غير مرخصة في كافيتريات ونواد ليلية.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان مجموعة من العجلات قد سُرقت في السليمانية وبجهود من قوات شرطة المحافظة تم العثور على تلك العجلات كافة واعادتها الى اصحابها، واحالة السارقين على القانون.

واضاف انه في حملة تفتيش شملت كافتريات ونوادي ليلة ومن خلال نصب السيطرات تم ضبط 16 مسدسا غير مرخص مع احالة حائزيها على القانون.

وتابع ان مفارز قسم شرطة الطوارئ تمكنت من القاء القبض على اربعة اشخاص بتهمة اطلاق النار، وضبط 18 قطعة سلاح بحوزتهم غير مرخصة.

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