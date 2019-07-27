عالية نصيف تجمع تواقيع 26 نائباً لطلب أوليات عقد تجهيز 6 آلاف سيارة ميتسوبيشي لوزارة الداخلية

أعلنت النائبة عالية نصيف عن جمع تواقيع 26 نائباً لمطالبة السيد وزير الداخلية بأوليات عقد تجهيز ستة آلاف سيارة ميتسوبيشي والملف التحقيقي الذي أعده المفتش العام حول هذه القضية، معربة عن أملها بأن يستجيب الوزير ويتعاون مع مجلس النواب سيما وأنه رجل قانون وشخصية أكاديمية .

وقالت في بيان اليوم، أنه :” استناداً للمادة (61 ثامناً /أ) والمادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب ولوجود بعض المسائل التي توجب التحقيق فيها، نطلب من السيد وزير الداخلية المحترم تزويدنا بصورة عقد تجهيز 6 آلاف سيارة نوع بيك آب ميتسوبيشي، وتحفظات لجنة العقود المركزية في الوزارة، والملف التحقيقي الذي أعده المفتش العام حول القضية والتوصيات الصادرة بهذا الصدد “.

وتابعت :” كما طلبنا من السيد الوزير الأسباب الموجبة لرفع الإيقاف والتحفظ على العقد، وملحق العقد، وكلنا أمل بأن يتعاون معنا السيد الوزير سيما وأنه رجل قانون وشخصية اكاديمية وعرف بحياديته ومهنيته، ولكي لا يفسر البعض موقفه بأنه معرقل لسير التحقيق، علما بأننا سبق وأن ارسلنا أسئلة حول الموضوع ذاته ولم نتلق إجابة “.