مجلس امن كوردستان يعلن القبض على 6 بتهمة تنفيذ هجوم اربيل: العملية خطط لها من قنديل

أعلن مجلس امن اقليم كوردستان يوم الجمعة عن القاء القبض على 6 متهمين بالضلوع في تنفيذ الهجوم الذي استهدف مطعما وسط مدينة اربيل واسفر عن مقتل نائب القنصل التركي ومواطنين اثنين من الاقليم.

وذكر المجلس في بيان اليوم ان “العملية الارهابية خُطط لها منذ عدة اشهر من قبل مسؤول في حزب العمال الكوردستاني يُدعى “فاتح بوتان” بهدف اغتيال موظف في القنصلية التركية وزعزعة امن اقليم كوردستان”.

وكشف البيان عن القاء القبض على ستة اشخاص بتهمة تنفيذ تلك العملية، مشيرا الى ان ثلاثة منهم مواطنون اتراك والثلاثة الاخرون من اقليم كوردستان.

وتابع البيان انه لا يزال هناك متهمون اخرون بالحادثة، وتم استدعاؤهم من الناحية القانونية والتحقيقات مستمرة معهم.

وعرض مجلس امن الاقليم اعترافات المتهمين الستة واسماءهم وكيفية تنفيذ الهجوم بتسجيل فيديوي ارفقه ضمن البيان.

ومن بين المتهمين الذين تم عرض اعترافاتهم المنفذ الرئيس لعملية الاغتيال ويُدعى “مظلوم داغ”، ومعه منفذ ثان يُدعى “محمد بيسكسز” والمعروف باسم “دزوار مامند، يوسف”.

وكان جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان قد اعلن يوم السبت الماضي عن القاء القبض على “مظلوم داغ”، ومعه “محمد بيسكسز”.

وتسبب هجوم مسلح وقع يوم الاربعاء المصادف 17/7/2019 في اربيل بإطلاق النار على مطعم “هوكاباز”، بقتل ثلاثة اشخاص احدهم دبلوماسي تركي والاخران مواطنان مدنيان من اقليم كوردستان.‎