أبواق ال سعود محتارة بين حقيقة ال سعود وما يتظاهروا به

ابواق ال سعود المأجورة في حيرة من امرهم لا يدرون كيف يطبلون ويزمرون هل ال سعود قادة العرب ام قادة المسلمين ام خدم وعبيد لسادة الحرمين البيت الابيض والكنيست الاسرائيلي المعروف جيدا ا ن ال سعود مهمتهم الاساسية التي كلفوا بها من قبل اسيادهم هي اذلال العرب والمسلمين واخضاعهم لاعدائهم ومن ثم السيطرة عليهم وجعلهم بقر حلوب وكلاب حراسة كما هو شأن ال سعود ومهلكتهم منذ نشأتهم وحتى عصرنا لهذا فهم يسعون بكل ما يملكون من قدرة وامكانية من اجل انجاز هذه المهمة ومهما كلفهم ذلك لكنهم في الوقت نفسه يتظاهرون ويتبجحون بان مهمتهم انقاذ العرب والمسلمين وحمايتهم والدفاع عنهم

المعروف منذ قيام دولة ال سعود ودينهم الوهابي الظلامي على يد ال صهيون رفعت راية الدين الوهابي دين الفئة الباغية بحجة الدعوة الى الاسلام والحقيقة كانت دعوة الى القضاء على الاسلام المحمدي وذبح المسلمين المتمسكين بالاسلام ونهب اموالهم ومنعهم من القيام بأي نهضة حضارية انسانية تساهم في بناء اوطانهم وسعادة انسانهم

ونتيجة لجهل وتخلف البعض من المسلمين الذين وقعوا تحت ضغط ال سعود ووحشيتهم فأقروا ببعية العبودية التي فرضها الطاغية معاوية على المسلمين ومن يرفضها يقطع رأسه وهكذا فرضوها على كل ابناء الجزيرة وكان تجديدا لبيعة معاوية ثم تمكنوا من نشر ظلامهم ووحشيتهم المتمثلة بالدين الوهابي وفعلا اعتنقه الكثير من هؤلاء الجهلة المتخلفين فتمكنوا من تاسيس الكثير من المنظمات الارهابية والكثير من بؤر الرذيلة والفساد في المنطقة والعالم حتى اصبحوا مصدر ورحم وحاضنة كل ارهاب وفساد في كل العالم

فكانوا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الاعراب اشد كفرا ونفاق اي ا ن ال سعود وكلابهم الوهابية اشد اهل الكفر كفرا واهل النفاق نفاقا كما هم الذين اشار اليهم القرآن الكريم اذا دخلوا قرية مدينة دولة افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وهذه حقيقة اصبحت واضحة ملموسة التي ادركها المسلمون الآن

هذه الحقيقة بدأت تنكشف وتتوضح للعرب والمسلمين طبعا الاحرار منهم حتى وصلوا الى قناعة تامة فقرروا و أعلنوا بقوة ا ن ال سعود العدو الاول والوحيد للاسلام والمسلمين ودعوا كل المسلمين الاحرار وكل انسان حر محب للحياة والانسان ان يوحدوا انفسهم ويتصدوا بقوة لاعداء الحياة والانسان ال سعود وكلابهم الوهابية

كما ان الشعوب العربية هي الاخرى وحدت نفسها وقررت التصدي لآل سعود وهذه حقيقة واضحة ومعروفة فكل اموال ال سعود التي تبددها وتصبها على هذه الابواق المأجورة الرخيصة ومهما كان تطبيلها وتزميرها لم تغير من الحقيقة شي بل العكس تماما حيث تظهر عمالة ال سعود لاعداء العرب والمسلمين وكل حر من بني البشر وخيانتهم للعرب والمسلمين ولكل انسان حر من بني البشر

احد هذه الطبول الرخيصة كتب القابض على عروبته كالقابض على الجمر انه يريد ان يقول لنا ا ن ال سعود عربا وان هدفهم خدمة العرب ونصرة العرب ومع ذلك نرى العرب جميعا يكرهون مهلكة ال سعود ويقفون الى جانب ايران ويسعون الى قبرها وقبر ال سعود ونحن نسأل هذا البوق الرخيص متى كان ال سعود عربا وهل هناك عدو للعرب غير ال سعود وكلابهم الوهابية اعتقد ليس لديك جواب فأنهم ذبحوا العرب باسم اسلام الفئة الباغية واليوم يذبحون الاسلام باسم العرب المنقرضة البائدة لا ندري هل انهم قادة للعرب ام للمسلمين عندالتدقيق يتضح انهم ضد العرب والمسلمين وفي خدمة الصهاينة والاسرائيلين

وبوق آخر يحاول ان يمنح الخرف سلمان شيخ عائلة ال سعود قوة وانه يملك عقل وارادة مستقلة وهو الذي وافق على استضافة القوات الامريكية من اجل تعزيز امن وأستقرار المنطقة وتقوية العلاقات التاريخية بين البلدين لا شك ان هذا البوق المأجور الحقير الرخيص يعلم علم اليقين ان الذي اشعل نيران الفتن في المنطقة وهدد امن المنطقة هم ال سعود خوفا من انتفاضة ابناء الجزيرة التي بدأت تتسع وتنموا حتى اصبحت تهدد حصون ال سعود وهذا يعني ا ن ال سعود وصلوا الى قناعة ان فرض السلام والاستقرار في المنطقة يؤدي الى انتفاضة شعبية في الجزيرة ضد احتلال ال سعود لهذا ليس امام ال سعود الا خلق الفتن وأشعال الحروب الاهلية في المنطقة ونشر الفوضى والارهاب حتى تخلق المبرر لذبح ابناء الجزيرة على طريقة ذبح عدنان خاشقجي وضمان سكوت امريكا نتيجة لما تدره من دولارات وحسب الطلب كما ا ن ال سعود امرت كلابها الوهابية داعش القاعدة اعلان الحرب على العرب والمسلمين بالنيابة عن اسرائيل

لكن الموقف الحكيم والشجاع التي اتخذته الحكومة الايرانية ضد مخططات ال سعود وضد رغباتهم الخبيثة تمكن من صنع السلام وفرضه على ال سعود واسيادهم

وتستمر حيرة ابواق ال سعود في التطبيل والتزمير مما خلقت تلك الحيرة تناقضات وخلافات بين صور ذلك التطبيل والتزمير

مهدي المولى