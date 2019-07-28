أمن كردستان ينشر اعترافات منفذي اغتيال القنصل التركي

نشر مجلس أمن إقليم كردستان، اعترافات منفذي هجوم إطلاق النار الذي وقع في مطعم “هوقباز” بمدينة أربيل، يوم 17 تموز الجاري، ما أسفر عن فقدان دبلوماسي تركي ومواطنين اثنين حياتهم.

وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان: “في يوم الأربعاء الموافق 17-7-2019، وقع حادث إطلاق نار في مطعم بمدينة أربيل، أدى إلى سقوط موظف في القنصلية التركية بأربيل ويدعى (عثمان كوسه) ومواطنين اثنين من إقليم كردستان هما ناريمان (عثمان محمد علي) و(بشدار رمضان صالح) كضحايا”.

وأضاف أن “قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تمكنت خلال فترة قصيرة جداً من اعتقال ستة أشخاص على صلة بالحادث، وبينهم ثلاثة مواطنين أتراك ومنهم المنفذ الرئيس للهجوم ويدعى (مظلوم داغ)، وثلاثة أشخاص من معاونيه والمساهمين في تنفيذ الحادث من مواطني إقليم كردستان، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين والمتورطين في الحادث، وهم مطلوبون من الناحية القانونية، ولا تزال التحقيقات معهم مستمرة”.

وأشار البيان إلى أنه “بحسب اعترافات المتهمين، فإن الحادث إرهابي وأنه جرى التخطيط له منذ عدة أشهر من قبل مسؤول في حزب العمال الكردستاني ويدعى فاتح (بوتان) في قنديل، بهدف اغتيال موظف في القنصلية التركية وبالتالي زعزعة أمن إقليم كردستان، وبحسب اعترافات المنفذ الرئيس للحادث الإرهابي، فإن المواطنين الاثنين من إقليم كردستان قتلا فقط بشبهة أنهما من حراس الدبلوماسي التركي”.

ونشر مجلس أمن إقليم كردستان فيديو لاعترافات المنفذين ولحظة تنفيذ الهجوم مع إخفاء بعض المشاهد “احتراماً لضحايا الحادث”.

وفي 20 تموز الجاري، وبعد ثلاثة أيام فقط من وقوع الهجوم، أعلنت حكومة إقليم كردستان في بيان اعتقال مظلوم داغ المسؤول الأول والقاتل الرئيس في الحادث من قبل قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

وفي اليوم ذاته، أكدت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، إلقاء القبض على أحد معاوني مظلوم داغ، والذي يدعى “محمد بيسكسز” والملقب أيضاً بـ(دجوار، مامند، يوسف)، من قبل مديرية أسايش أربيل وقوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.