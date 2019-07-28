أميرنا الجديد ( داسني ) كوردي الأصالة ولا يمثل كل ناكر أصوله الكوردية.؟

رأي ومضمون ومعلومات شخصية وجغرافية وقومية ودينية ودائمة وليست بالضرورة أن توجه أية تهمة باطلة الى أميرنا الجديد ( حازم تحسين ) بك نحن ( 99 % ) من الآريون الميثرائيون الداسنيون الكورد الأصالة والجغرافية والقومية واللغة الكوردية العريقة وبعد اليوم.؟

نعم أيها القراء الكرام وأصحاب الشأن والأختصاص وفي كل مكان والمحترمون وجميعآ……

سبق لي ولأكثر من مرة ومرة وأكرر بأنني لم أكن ( كاتب ) ومتخصص في الشؤؤن القومية والدينية وحتى السياسية وغيره قبل عام ( 1976م ) عندما تمت أعادتي وزميلي العزيز ( كمال خلف داوود ) المهركاني العشيرة الى السجن.؟

ومرة أخرى ولأكثر من ( 3 ) سنوات وظلمآ ورغم محكوميتنا ( بيشمه ركه ) وبسبب قوميتنا الكوردية وأعدام عدد كبير من خيرة رجال عائلتنا في عام 1974م.؟

بحجة تجارية بأن قوميتنا ( عربية ) أموية الطائفة والتدين وحسب رأي ورغبات ذلك الأمير الراحل ( بايزيد أسماعيل ) بك الأموي اللقب.؟

ناهيك عن بيع ( 3 ) قبائل وعشائر شنكالية الى ( العروبيين ) والرؤساء وأنذك جمال عبد الناصر المصري الرئيس الراحل والعراقي الراحل عبد السلام محمد عارف.؟

عند الحاجة والتأكد من صحة معلوماتي تلك وهذه ياااااااااااااااااا هههههه ( البعض ) من المراهقون الفيسبوكيون الغير محترمون الكتابة والتعليقات الفارغة في منطقة جبل شنكال اليوم أنظروا الى صفحات مجلة ( لالش ) ذات العدد 15 لعام 2001م ستعرفون كيف ومن هم تلك القبائل الداسنية الأيزيدية الشنكالية العريقة قد تمت بيعهم وهم ( أبرياء ) من تلك الصفقة التجارية وبقيمة ( 50 ) فلس وطابع بريد عراقي وأنذك وهو ومابين الأعوام 1956 – 1977م.؟

فتحولت وأجباريآ الى ( كاتب ) وناقد عام قوميآ ودينيآ وقررت ونجحت في ( البحث ) والتحري والعثور عن ماهي ومن أين خلقت ووجدت وظهرت وأنتشرت حقيقتي وأصالتي وعقيدتي وووووو وهل فعلآ أنا ( عربي ) وأموي أو عدوي الأصول.؟

لالالالالالالالالالالالالا والف كلا والعكس هو الصح وتوصلت الى ( لب ) الحقيقة بأن أصولي وجغرافيتي وقوميتي وعقيدتي آرية ميثرائية داسنية بيرانية كوردية اللغة قد وجدت وفي بداية اليوم في جبال وكهوف وسهول وقرى ( كوردستان ) تركيا اليوم.؟

وليست في ( بابل ) أو الشام ولبنان أو من الطائفة اليزيدية ويزيدخان الجديدة والتجارية وفقط.؟

نعم وقبل التطرق الى ( أنتخاب ) أميرنا الجديد ( حازم ) بك ومع الف والف التحية والتهنئة له ولمساعديه ونيابة عن عائلتي في كل مكان اليوم………….

سأتطرق وسأتحدى للبعض من هولاء المراهقون والتجار في ( شنكال ) اليوم وهم ينكرون وتجاريآ أصولهم وجغرافيتهم وقوميتهم الداسنية الكوردية العريقة بأن…………

1.كلمة وتسمية ( الأيزيدي ) ويزيدخان والطائفة اليزيدية جديدة وحديثة الظهور بيننا وبعد عام 557 للهجرة المحمدية وفقط وقبل هذا العام أي وصول ذلك ( المتصوف ) الشيخ المرحوم عدي بن مسافر الأموي القام من ( بيت ) الفأر / بعلبك دولة لبنان الحالية.؟

كنا وجميعآ نسمى ب ( داسني ) وكان الأبيار Pir جعفر الداسني وغيره يشرفون على شؤؤنا الدينية والدنيوية مثل أميرنا ( حازم ) اليوم وليست بهذه التسميات الحالية.؟

2.أتحدى هولاء المراهقون أن ينكروا أصول وجغرافية ( الأغلبية ) أو 90 % من الأفراد والقبائل الداسنية الأيزيدية الشنكالية اليوم بأنهم من أهل المنطقة وقديمآ.؟

لكن والعكس هو الصح فأن قبيلتي ( جيلكا ) وقبل الجميع وقبائل ( جه لكا ) ومندكا ودنا وخالتا وخوركان وهسكان ومهركان ورشكان وهويري وغيرهم في منطقة ( وه لات شيخ ) الشيخان وبحزان لالالالالالالالالا أعرف أسمائهم ليسوا عراقيين وليسوا من أهل المنطقة قبل الأسلام.؟

وعام 557 للهجرة أنما هاربون ونازحون وخائفون ومتلاحقون من ( الشر ) والمشاكل والأحتلال والتفرقة القومية والدينية والطائفية التي ظهرت في مناطقهم الأصلية في كوردستان تركيا اليوم وعموم كوردستان المحتلة وليست في شنكال.؟

شنكال وجبله الشامخ حافظ على حياتهم بسبب قوته مثلما تحافظ ( أقليم ) كوردستان الآن على حياة الأغلبية منهم وهي لهم جغرافيآ وقوميآ ولغويآ ودون أية ( فضل ) لكونها تحتضن معبدنا لالش النوراني ودار الأمارة والمجلس الروحاني.؟

3.بعد حدوث ( قتل ) أخوي و مشاكل وصراعات ميرية ومادية بين العائلة الأميرية الحالية وقبل أكثر من ( 90 ) عام الماضية ولحد اليوم ( نجحت ) عائلة الأمير الراحل ( أسماعيل جول ) بك بخلق مشاكل وصراعات مادية بين أهل شنكال وعائلة الأمير الراحل ( سعيد علي ) بك ولحد اليوم مثل قيامهم بحجز ( الطاووس ) المتجول بينهم وخيرات معبد لالش.؟

وليست لهم لالالالالالالالالالا ناقة ولالالالالالالالالالا جمل فيه لكونه ( كفر ) وحرام عليهم.؟

4.وأخيرآ وليست آخرآ أتقدم بالف والف ( رجاء ) ونصيحة قلبية صادقة والرب يشهد الى أهلي وعموم أهلي في منطقة جبل شنكال الشامخ……………..

حذاري والف حذاري من ( الفتنة ) والتجارة القومية والدينية والسياسية الجديدة اليوم بينكم.؟

قلت ومنذ عام 1956م ظهرت بينكم تجارة وبيع قبائلكم وبعد عام 2003 ظهرت بينكم عدة حركات تجارية بينكم ورفعوا شعارات براقة مثل القومية الأيزيدية الموحدة وووووووو وبعد عام 2014م ظهرت بينكم PKK وهم أستغلوا وسيستغلون كل شئ قديمآ وحديثآ بينكم.؟

والنتيجة هو ( الفشل ) والسراب وخيبة أمل…………

رحبوا وهنئوا أميركم الجديد ( حازم ) الآري الداسني الكوردي الأصول وأطلبوا منه حصتكم الأنسانية والقانونية والعددية في كل مجلس ومستشارية جديدة وقادمة ولالالالالالالالالالالا تهتموا بكلام ( الخصوم ) له من عائلته لكونهم وطبعهم ومنذ أمد مادية وفقط………….؟

بير خدر الجيلكي

المانيا في 28.7.2019