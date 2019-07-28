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استقالة قيادي بارز في حركة التغيير الكوردية

اعلن القيادي البارز في حركة التغيير الكوردية محمد توفيق رحيم، اليوم السبت، عن استقالته من قيادة الحركة.
ورحيم هو عضو في غرفة ادارة حركة التغيير وفي الوقت نفسه صهر للمنسق العام السابق للحركة الراحل نوشيروان مصطفى، وكان واحدا من القياديين الذين انشقوا مع نوشيروان مصطفى عن الاتحاد الوطني الكوردستاني عام 2009 واسسوا حركة التغيير، وتولى العديد من المناصب العليا داخل قيادة الحركة.
وتفيد معلومات صحفية بأن محمد توفيق رحيم قد رشح نفسه لتولي منصب نائب رئيس الاقليم لذا قدم استقالته من قيادة الحركة.
وولد رحيم عام 1953 في السليمانية وهو سياسي كوردي وسكرتير شؤون الغرف في غرفة تنفيذ حركة التغيير.
درس رحيم الهندسة وكان عضوا سابقا في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

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