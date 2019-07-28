افتتاح مديرية جوازات جديدة في السليمانية لتخفيف الحمل

اعلنت المديرية العامة للجوازات في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، السبت، عن افتتاح مديرية جديدة للجوازات في قضاء بحدود المحافظة، فيما اكد مدير الجوازات بان فتح هذه المديرية سيخفف الحمل على المديرية العامة في المحافظة.

وقال مدير جوازات محافظة السليمانية سالار عبدالله ان المديرية العامة للجوازات في السليمانية وبهدف تقليل الزخم والروتين ولتقديم التسهيلات للمواطنين وضعت في برنامجها افتتاح مديرية للجوازات في قضاء جمجمال قريبا.

واضاف عبدالله ان حدود قضاء جمجمال يسكن فيها اكثر من 200 الف مواطن، مبينا ان مواطني هذا القضاء تعرضوا في عهد النظام السابق الى الانفال والدمار وقدمت الضحايا، لذا وكخدمة لاهالي القضاء تقرر فتح مديرية للجوازات فيه.

وتابع ان فتح مديرية جديدة للجوازات في المحافظة سيخفف بالتأكيد عن كاهل المديرية العامة، لافتا الى ان هناك حاليا في المحافظة اربع مديريات للجوازات.