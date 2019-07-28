الحكومة العراقية تصدر توضيحا بشأن نقل اسر لداعش من سوريا الى نينوى

نفت وزارة الهجرة والمهجرين يوم السبت صحة المعلومات التي أوردها أحد النواب عن محافظة نينوى حول نقل عوائل تنظيم داعش من مخيم الهول الى 4 مخيمات في نينوى خلال الساعات القادمة .

وقال وكيل الوزارة جاسم العطية في بيان اليوم، ان “ما اورده أحد السادة النواب حول استكمال اجراءات نقل العوائل من مخيم الهول السوري الى مخيمات جنوب الموصل لاصحة له على الاطلاق، كما اننا لم يتم ابلاغنا من قبل الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية بأية معلومات حول هذا الموضوع ” .

واضاف ان حصل نقل للعوائل سيخضع لتدقيق الاجهزة الامنية من اجل فرز عوائل الدواعش عن غيرهم .

وتابع العطية ” في الوقت الذي نبدي فيه استغرابنا من هذه الأنباء التي أوردها السيد النائب نجدد تأكيدنا على ان أمن واستقرار العراق فوق كل اعتبار كما ان وزارتنا كرست جهودها طيلة السنوات الماضية لإغاثة ملايين النازحين الذين تركوا مناطقهم هرباً من بطش تنظيم داعش الإرهابي وبالتالي فإننا كوزارة تختص بالقضايا ذات الجوانب الانسانية نتابع باهتمام كافة تفاصيل مخيمات النزوح وفئات عنايتنا، أما بخصوص المعلومات التي أوردها السيد النائب فنعتقد انها تفتقر للدقة “.

وكان النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني قد كشف يوم الجمعة عن نية الحكومة العراقية لنقل اسر عناصر داعش العراقيين و التي تسكن مخيم الهول في سوريا إلى محافظة نينوى وتحديدا إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل .