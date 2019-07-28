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الحلبوسي يبدأ زيارة “استثمارية” للكويت رفقة عشرة محافظين

وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، يرافقه وفد يضم عددًا من النواب وعشرة محافظين وكبار المسؤولين إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.
وستتم خلال الزيارة – التي سيلتقي فيها نظيره الكويتي مرزوق الغانم، وأمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، وعددا من المسؤولين – مناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين.
وتأتي زيارة الحلبوسي إلى الكويت بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، حيث سبق للرئيس العراقي برهم صالح أن قام بزيارة دولة الكويت خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما زار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الكويت في مايو (أيار) الماضي.
وزيارة الحلبوسي اليوم إلى الكويت هي الثانية له منذ توليه منصبه العام الماضي، حيث سبق له أن زار الكويت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

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