العبادي يفصح عن “مشاريع لتقسيم” العراق ويدعو لإنهائها

زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، الى التصدي لمشاريع تقسيم العراق وانهائها، معلنا ان ائتلافه سيلجأ الى خيار “المعارضة التقويمية” في حال تسجيل اي انحراف بمسار الدولة.

وذكر بيان صادر عن مكتب العبادي يوم السبت ان الاخير التقى بالكادر المتقدم في مكتب النجف والفرات الاوسط.

واضاف البيان ان “العبادي شدد على اهمية الحفاظ على المنجز المتحقق بالانتصار على تنظيم داعش وانهاء الطائفية مجتمعياً وطائفية الدولة ، والدولة يجب ان تكون لكل مكونات الشعب العراقي ، والنجاح بجعل قواتنا الامنية في مسارها الوطني ، فضلاً عن انهاء مشاريع تقسيم البلد”.

ودعا الى “الحفاظ على ثروات البلد رغم كل التحديات الاقتصادية من خلال سياسة مالية وفق منهج علمي ، وما تحقق من نجاح على مستوى الملف الخارجي بإقامة افضل العلاقات مع الدول على اساس سياسة الحياد والتوازن والمصالح المشتركة”.

وأشار “العبادي الى اننا ندعم الدولة ومؤسساتها اذا استمرت بمراكمة النجاحات ، اما اذا كان هناك تراجع فسنكون اول القوى السياسية التي تتصدى للخطأ من خلال نهج المعارضة التقويمية وهي تعني اصلاح اي انحراف قد يحدث من قبل مؤسسات الدولة” .