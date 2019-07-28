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العمل الصالح توزع السلة الغذائية على الايتام والمتعففين في ذكرى استشهاد الامام محمد الجواد ع

اقامت منظمة العمل الصالح بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي صباح امس الجمعة المصادف ٢٦ / ٧ / ٢٠١٩ تجمعا للايتام والعوائل المتعففة في ذكرى استشهاد الامام محمد الجواد عليه السلام ، وذلك بمقرها الرئيسي في منطقة المعامل ببغداد ، حيث خصص التجمع لتوزيع السلة الغذائية على الحضور من الأيتام والعوائل المتعففة.
يذكر ان المكتب الانساني في المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التنسيق مع الجمعيات الخيرية في احياء المناسبات الوطنية والدينية وفي مختلف مناطق العاصمة والمحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي
المجلس السياسي للعمل العراقي
٢٧ / ٧ / ٢٠١٩

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