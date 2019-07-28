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القدو: مرجعية النجف وكربلاء تطالب عبدالمهدي بعدم سحب لواء 30 من سهل نينوى

قال حنين القدو “المشرف على لواء٣٠ الحشدالشعبي” إن المرجعيات الدينية في النجف وكربلاء طالبت الحكومة العراقية بالغاء قرار سحب عناصر اللواء من سهل نينوى، الذي اتخذته بعد قرار الخزانة الأميركية وضع شخصيات سياسية وقيادية في الحشد على لائحة المطلوبين على ذمة قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ومن بين تلك الشخصيات القيادية، وعد القدو قائد “اللواء 30” في “الحشد”، وشقيق النائب عن المكون الشبكي حنين القدو، وريان الكلداني قائد “اللواء 50” في “الحشد”، والاثنان يقودان قواتهما في الموصل ومناطق سهل نينوى.
وبهذا الصدد قال النائب حنين القدو في بيان، “نوجه شكرنا للمرجعية في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة لتدخلها الانساني وتاكيدها على دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وجميع القادة في القيادة العامة للقوات المسلحة لالغاء الامر الخاص بلواء ٣٠ الحشد الشعبي”.
ولم تعلق المرجعية او المصادر المقربة منها على هذا الامر بعد.

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