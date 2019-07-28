الكورد يعترضون على “صفقة” تمت بين العرب والتركمان بشأن كركوك

ذكرت النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني خالدة خليل يوم السبت ان هناك اعتراضا كورديا على المادة الخاص بانتخابات محافظة كركوك، في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقالت خليل، انه “لم يكون هناك اي توافق بشأن المادة المتعلقة بانتخابات كركوك، فالمكون الكوردي تم تجاهله بهذه القضية، والمادة صوت عليها وفق اتفاقات جرت ما بين المكون العربي والتركماني”.

وبينت انه “كنا نطمح ان يكون هناك توافق وتوازن بين مكونات كركوك، خصوصا ان موضوع كركوك هو موضوع شائك ومعقد، خصوصا ان الوضع الامني لا يسمح الا ان يكون هناك توافق واتفاق سياسي تام بين مكونات المحافظة”.

وأكدت خليل انه “تمت اضافة المادة 35 بقانون انتخابات مجالس المحافظات والتعديل عليها بشكل مفاجئ، وهذا الشيء لم يكن مطروحا اساسا قبل بدء الجلسة، وحتى اثناء التصويت على فقرات القانون”.

وتابعت بالقول ان “هذه الفقرة كان يفترض ان تعرض على اللجنة القانونية، واللجنة تقوم بدراستها وتأخذ بنظر الاعتبار كل اراء الكتل التي ترد اليها، وهذا الشيء لم يحدث مع الاسف”.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت يوم الاثنين على اعتماد القاسم الانتخابي 1.9 بنظام سانت ليغو في الانتخابات المحلية اضافة الى التصويت على لتعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم والأقضية التابعة لها رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨.

وطالبت الاحزاب الكوردستانية في محافظة كركوك يوم الخميس القيادة الكوردية في اقليم كوردستان بتحديد موقفها بشكل رسمي من تعديل قانون الانتخابات المحلية، واجرائها في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.