المصطف مع من باع فلسطين مثله كمثل الديوث،

نعيم الهاشمي الخفاجي

ذكرت كتب التاريخ حوادث مضحكة تنطبق على مقال النكرة الكاتب اللبناني المدرس في الجامعة الإسلامية اللبنانية الممولة وهابيا المدعو……… الذي وصف الاصطفاف مع خونة الأمة بني سعود كالقابض على الجمر؟ تزوير للحقائق، هذا الدعي لم يكن جديد على الوسط الثقافي العربي التابع للسلطان فقد ذكرت كتب التاريخ قصة مشابهة لما قاله هذا الدعي،قول ابو سفيان في زياد بن ابيه هههههه

انا وضعته في رحم أمّه سميّة وما له أبٌ غيري.

فَلمّا وُلـِّيَ معاوية الخلافة صعد المنبر وأمر زيادًا فصعد معه، ثم قال: أيها الناس، إني قد عرفتُ شَبَهَنَا أهلَ البيت في زياد، فمن كانت عنده شهادة فَلْيُقِمْها.‏ ‏ فقام الناس فشهدوا أنه ابن أبي سفيان، وجمع له معاوية الكوفة والبصرة.‏ ‏

وكان رجل من بني مخزوم أعمى يُكنّى أبا العُريان، فمرَّ به زياد في موكبه، فقال الأعمى:‏ ‏ مَن هذا؟ قالوا: زياد بن أبي سفيان. قال: ما ولد أبو سفيان إلا فلانًا وفلانًا، فمَن هذا، فواللّه لرُبَّ أمرٍ قد نقضه اللّه، وبيتٍ قد هدمه اللّه، وعبدٍ قد ردَّه اللّه إلى مواليه.‏ ‏

فبلغ معاوية قوله، فأرسل إلى زياد:‏ ‏ ثكِلَتْك أمّك، اقطَعْ لسانَ أعمى بني مخزوم! فبعث إليه زياد بألف دينار، وقال لرسوله:‏ ‏ أقرئْه السلام، وقل له: يقول لك ابن أخيك أَنْفِقْ هذه حتى يأتيك مثلُها.‏ ‏ ومرّ به زياد من الغد، فسلّم، فقال قائل: مَن هذا؟ فقال الأعمى المخزومي:‏ ‏ هذا زياد بن أبي سفيان! وجعل يبكي ويقول: واللّه إني لأعرف منه حَزْم أبي سفيان ونُبْله! ‏ ‏ ‏

هههههههه انها الارتزاق والنتانه

طالعنا هذا المعتوه بمقال ارتزاقي ذات نكهة طائفية واضحة

المم……. القابض على عروبته كالقابض على الجمر

………السيد

كاتب وأكاديميّ وسياسي لبناني وأستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية

يقول هذا المرتزق

هبّت عاصفة جديدة من الانتقادات على السعودية من أدعياء العروبة، وأدعياء الإسلام، لأنّ السعودية أذِنَت بدخول قواتٍ أميركية إلى اراضيها لدعم الأمن والاستقرار. وما قال ….أكثر من ذلك، أما الأميركيون فلم يصرحوا بشيء، هههههه أن الدعي ابن الدعي هو انت، في احتلال الكويت من قبل صدام انت كنت مع صدام فبلا شك انت الدعي، اقول لهذا التافه نعم الامريكان لم يصرحوا شيئا لأن وجودهم بالخليج ليس وليد اليوم وهم أهل الدار وبفضل الله ومنه المستر ترمب قالها أن تركناهم مدة أسبوعين يسقطون والمستر ترمب أسس شركة متخصصة لحلب الأبقار السمينة، وصرح أن جف الحليب اقوم بذبح البقرة للاستفادة من لحمها ومن جلود الأبقار لصناعة أحذية يرتديها المستر ترمب هههههه يقول هذا المرتزق والذي يشبه نسخة المخزومي بتعامله مع زياد ابن ابيه، للاسف العرب عبر تاريخهم يقربون ويشيخون وينصبون النكرة والنطيحة ليكونوا قادة عليهم ويتركون الاشراف أبناء الرسول محمد ص والا هذا اعمى بني مخزوم وقف مع زياد ابن ابيه ضد الامام علي ع ابن عم الرسول محمد ص وابناء الرسول محمد ص الحسن والحسين عليهم السلام يقول هذا المرتزق

وأما أنا فتذكرتُ العام 1990 بعد غزو صدام حسين للكويت، ومجيء الأميركيين وغيرهم لتحريرها. لقد فهمتُ من القرار – وأرجو أن أكونَ مخطئاً – أنّ أخطار الحرب الشاملة تتصاعد، رغم تأكيد الطرفين الأميركي والإيراني أنهما لا يريدان الحرب. وحتى بريطانيا التي احتجز الإيرانيون ناقلة نفط لها، استبعدت خيار تحريرها بالقوة، وفكرت في الضغط من طريق الدبلوماسية… والعقوبات. وبدلاً من أن يُظهر الرئيس ترمب حماسة لنصرة حليفته، قال إن على البريطانيين أن يحموا ناقلاتهم بقواتهم! وقد عمدتُ إلى هذا الاستطراد عن المشكلة البريطانية، لأؤكد غير المؤكد وهو عدم نشوب الحرب!

هههههههههه

يقول

ولو تأملنا الوقائع ولا شيء غير، لوجدنا أنّ الحرب مشنونة علينا جميعاً، وعلى رأسنا …….، أبرز دول العرب بالمنطقة، ومهد العروبة والإسلام، وحاضنة الحرمين. كنتُ أقول لعراقي يقيم في عمّان، ويعتبر أنّ حرب اليمن المقصود بها استنزاف المملكة، ماذا كان بوسع ….. أن تفعل، هل تترك الأمور على عواهنها إلى أن يغزو الإيرانيون وذوو التوجه الإيراني مكة؟! ولاحظ الرجل نفاد صبري معه، فتراجع وقال: هل تعرف قضاء النخيب؟ قلت: لا. قال: هو جزءٌ من محافظة النجف ويقع على حدود المملكة، وما كان لأهله أي دور في أحداث أعوام «داعش». لكنّ «الحشد الشعبي» أتى إلى القضاء ومعه «الحرس الثوري» عام 2016 فهجّروا سكانه واستقروا فيه، وجلبوا إليه السلاح الثقيل والصواريخ.

هههههههه قضاء النخيب قضاء عراقي توجد به بؤر آوت داعش لأسباب مذهبية ومن البؤر القريبة النخيب تم استهداف التجمعات المدنية في كربلاء والنجف وتم استهداف حسينية بمركز النخيب وتم قتل المصلين بصلاة الفجر فشيء طبيعي تدخل القوات الأمنية والحشد الشعبي استطاعوا تطهير القضاء من الوهابية وعم الجميع سنة وشيعة في الأمن والاستقرار، قضاء النخيب قام صدام الجرذ بضمه للانبار ليكون منطلق لمهاجمة المدن الشيعية وفعلا هذا ماحدث،

ويقول

وقلت: لماذا نذهب بعيداً ونحن نتحدث في لبنان: هذا نصر الله خطب أول من أمس متعرضاً إلى السعودية كعادته، وأنا أكتب هذه المقالة مساء الثلاثاء (23 – 7 – 2019) وصحف اليوم حافلة بأخبار زيارة وفد «حماس» برئاسة صالح العاروري إلى طهران، وقد «تشرفوا» بمقابلة خامنئي الذي لم يقابلهم منذ العام 2012 وهو يحدّثهم عن تحرير القدس، وهم يبايعونه للدفاع عن الجمهورية الإسلامية بالطريقة التي يحب!

هههههههه اعمى الله عينيك من الذي ترك إيران الم تكن حماس وقفت مع العصابات الإرهابية لإسقاط نظام الأسد ووقفت مع العصابات الإرهابية لدعم فلول البعث وهابي داعشي بالعراق لأسباب طائفية، حماس من قطعت علاقاتها مع إيران وهذه هي الحقيقة التي انت تنكرها بطرق نتنة وكأنك القراء لايعرفون الحقيقة،

يقول

قبل أيام خطب نصر الله كعادته مهدداً ومتوعداً ال……وأميركا وإسرائيل. وأخبر جمهوره (وإسرائيل بالطبع) أنه سحب معظم قواته من سوريا، واستقرت في مواقع على الحدود، لأنه ما عادت هناك حاجة إليها، وعندما يطلبها الأسد من جديد فستعود حتماً

هههههههه نعم عندما تعرضت سوريا لاعتى هجوم ارهابي حيث تم استقدام ارهابيين جندتهم المؤسسة الوهابية من مائة دولة وحدث ماحدث من قتل للشيعة السوريين وصل للإبادة ونفس العصابات الإرهابية رفعوا شعار النصراني اي المسيحي لبيروت والشيعي للتابوت وظهور النافق محمد علوش الذي خاطب السيدة زينب بنت علي بن ابي طالب ع يازينب ترحلين مع الاسد هنا تدخل حزب الله للتصدي للإرهابيين وتدخل متطوعون من العراق للدفاع عن السيدة زينب ع وحماية الأقليات الشيعية السورية ، وبعد أن تم اجتثاث الإرهابيين لم يعد أمر لضرورري لبقاء قوات حزب الله والمتطوعين من العراق في سوريا،

يقول هذا الاعمى

وما سمعتُ عالماً إيرانياً أو عراقياً بارزاً قال شيئاً عن التهجير الطائفي، وعن القتل والتشييع والتهجير للملايين في سوريا والعراق؟

اقول لهذا المتطرف النتن من الذي هجر بالعراق؟ الم يكون الذين تم تهجيرهم من الموصل وتكريت وجنوب وغرب كركوك هم شيعة من التركمان والشبك والعرب ومعهم الأقليات المسيحية والايزيدية، المحافظات السنية الثلاث باتت الوجود الشيعي والمسيحي والايزيدي خاليا في محافظة نينوى والانبار وايضا تم إنهاء الوجود الشيعي في الاكثريات السنية في جنوب وغرب كركوك وعدة أقضية في صلاح الدين مثل سامراء وبيجي ومركز المحافظة تكريت، هرب أنصار الدواعش من مرتكبي جريمة سبايكر من المناطق المحررة من صلاح الدين ونينوى وطريق هروبهم كان في اتجاه مناطق الارهاب في سوريا بذلك الوقت.

يقول

إنّ الحرب الإيرانية على العرب، مثل الحرب الإسرائيلية: هي حربٌ قومية، وحربٌ دينية، هههههههه

اقول لهذا الاعمى اليوم إسرائيل باتت صديقة لكم والحمد لله لقد بانت الحقيقة وتكشفت الأمور وظهر بشكل جلي وواضح تحالفكم مع الصهاينة. وما عودة حماس الى إيران وأنصارها الا دليل لايقبل الشك انكم اصبحتم متصهينون وثبت أن إيران مشاكلها مع الغرب وامريكا بسبب دعمها للقضية الفلسطينية التي انت واسيادك باعوها بثمن بخس وهو بقاء الأنظمة الفاشلة مقابل تسليم الثروات وفلسطين للشعب الاسرائيلي، إيران لو تتخلى عن القيم التي تؤمن بها لأصبحت دولة معتدلة ولما جرات انت ومهلكتك ووهابيتها في مهاجمة الشيعة وقتلهم وتكفيرهم بالعلن، هل يعقل أن كتاب منهاج السنة الى ابن تيمية والمعتمد في مناهج التدريس الوهابية في الدول الوهابية الثلاث الخليجية يوجد بهذا الكتاب 62 فتوى بتكفير الشيعة وكل هذا يطل علينا هذا الطائفي القذر النتن السيء ليدلس و يفتري ويقول إن الشيعة هم المجرمون والقتلة، نعم صدق قول الامام علي ع عندما قال يأتي زمان على الناس القابض على دينه كالقابض على الجمر، تبا وتعسا لكم يا خونة الأمة وحثالاتها.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.