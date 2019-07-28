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المنبر العراقي يطالب الحكومة بتبني سياسات عادلة لحل أزمة البطالة

دعا المجلس المركزي للمنبر العراقي الحكومة الى تبني سياسات عادلة لحل أزمة البطالة والتعامل بايجابية مع المطالب المشروعة للمحتجين من حملة الشهادات في بغداد والمحافظات.

واكد المجلس في بيان صحفي، اليوم السبت، ضرورة اعتماد خطط استراتيجية لمعالجة اتساع رقعة البطالة عن طريق تشريع قانون الخدمة الاتحادي وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير القروض الميسرة التي تمكن الشباب من اطلاق مشاريع إنتاجية من شأنها دعم مسيرة التنمية في البلد.

كما شدد المجلس على ضرورة ان يتلمس حملة الشهادات نتائج ايجابية لاي مشروع او خطط اصلاحية تنفذها الحكومة، محذراً في الوقت ذاته من خطورة استمرار تجاهل صيحاتهم ومطالبهم المشروعة.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي
27 تمــــوز 2019

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