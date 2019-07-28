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برلمانيون يوقعون على طلب اوليات تجهيز 6 آلاف سيارة ميتسوبيشي للداخلية

أعلنت النائب عالية نصيف يوم السبت عن جمع تواقيع 26 نائباً لمطالبة وزير الداخلية بتزويد السلطة التشريعية بأوليات عقد تجهيز ستة آلاف سيارة ميتسوبيشي والملف التحقيقي الذي أعده المفتش العام حول هذه القضية، معربة عن أملها بأن يستجيب الوزير ويتعاون مع مجلس النواب.

وقالت نصيف في بيان اليوم، أنه :” استناداً للمادة (61 ثامناً /أ) والمادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب ولوجود بعض المسائل التي توجب التحقيق فيها، نطلب من وزير الداخلية تزويدنا بصورة عقد تجهيز 6 آلاف سيارة نوع بيك آب ميتسوبيشي، وتحفظات لجنة العقود المركزية في الوزارة، والملف التحقيقي الذي أعده المفتش العام حول القضية والتوصيات الصادرة بهذا الصدد “.

وتابعت :” كما طلبنا من الوزير الأسباب الموجبة لرفع الإيقاف والتحفظ على العقد، وملحق العقد، وكلنا أمل بأن يتعاون معنا الوزير ولاسيما أنه رجل قانون وشخصية اكاديمية وعرف بحياديته ومهنيته، ولكي لا يفسر البعض موقفه بأنه معرقل لسير التحقيق، علما بأننا سبق وأن ارسلنا أسئلة حول الموضوع ذاته ولم نتلق إجابة “.

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