تصريح صحفي صادر عن السيد عبد الكريم الصفار عضو وفد حزب الوفاق الوطني الشبابي

اجتمع وفد من قادة شباب حزب الوفاق الوطني العراقي في لندن بمسؤول امريكي رفيع المستوى، حيث جرى البحث في مجمل التطورات التي تشهدها الساحة المحلية والمنطقة.

الوفد حذر خلال اللقاء من خطورة استخدام العراق كساحة تصفية صراعات من قبل أي جانب في حال حدوث اي تصعيد مع إيران أو أي طرف اخر، لافتاً الى انه بالرغم من حجم التدخل الايراني في العراق والمنطقة إلا أنه يتعين اشراك ايران في أي مؤتمر أمني يعقد في المنطقة بالنظر إلى حجم نفوذها وموقعها، حيث ان ابعادها سيؤدي لنتائج عكسية.

كما ركز الوفد على اهمية تهدئة الاوضاع وتقليل احتمال نشوب الحرب وتعزيز مبدأ السلام في المنطقة من خلال عقد مؤتمر إقليمي للسلام والامن تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة يضع حداً للتدخل الاجنبي في شؤون الدول واتخاذها ساحة لتصفية الصراعات وذلك باعتماد ثلاث مبادئ مهمة تتضمن تصفير المشاكل والخلافات والتأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وأخيرا، تبادل المنافع وتوازنها.

وقد جرى الاتفاق على تكثيف اللقاءات في بغداد والخارج لهذا الغرض.

المكتب الاعلامي لحزب الوفاق الوطني العراقي

27 تموز 2019