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تنصيب حازم تحسين بيك رسميا اميرا للإيزيديين في اقليم كوردستان والعالم

جرت اليوم السبت مراسم تنصيب حازم تحسين بيك اميرا للطائفة الايزيدية في اقليم كوردستان والعالم بشكل رسمي في معبد لالش.

وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تنصيب امير جديد للايزيديين منذ 75 عاما وبعد وفاة مير تحسين بيك.

وسيصدر مرسوم من رئاسة اقليم كوردستان في تعيين حازم تحسين بيك اميرا للايزيديين.

وصوتت العائلة الاميرية يوم 24 من شهر تموز الجاري على اختيار حازم تحسين بيك اميرا للإيزيديين خلفا لوالده الذي توفي يوم 25 من كانون الثاني الماضي، في احدى مستشفيات المانيا.

الأمير تحسين بك، ولد في 15 اب 1933، في باعدرى التابعة لقضاء الشيخان، تم تنصيبه أميرا للايزيديين، بترشيح من جدته ميان خاتون، بعد مرور 15 يوما على وفاة والده الأمير سعيد علي بك، وذلك في صيف 1944، وبقي بمنصبه منذ ذلك الوقت لحين وفاته.

وقد صدر مرسوم من المملكة العراقية آنذاك على تعيين تحسين بيك اميرا للإيزيديين.

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