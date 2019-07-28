محمـد الكحط

صدر للكاتب والشاعر مصطفى محمد غريب، ديوان جديد يحمل عنواناً، ((حتى تولد بغداد كعشتار الحب)) عن دار النخبة للطباعة والنشر بـ 220 صفحة من الحجم الوسط، ضم 37 قصيدة كتبها للفترة من 2007 حتى 2018، تتنوع القصائد في أسلوبها ومواضيعها، تعبر عن عمق المعاناة التي تمر بنا كعراقيين بشكل عام والمثقف بشكل خاص، ويعكس بشكل واضح صعوبة الرؤيا والتشخيص في هذا الزمن الردئ.

ففي قصيدته ((حتى تولد بغداد كعشتار الحب)) والتي جاء تسلسلها الثانية في الديوان يقول ((في غفلة عمرٍ متغير/ تصعبُ فيه الرؤيا والتشخيص/ يأخذُ منا ما نملك أو لا نملك/ لحظات النشوة والفكرة/ نأخذ منه قسطاً من تعبٍ مضنٍ/ في غرفِ النسيان/ وكهوفٍ مظلمةٍ معزولة….)).

وتبقى اللوعة والمرارة مستمرة في قصائده التالية ففي ((كلما أمد قامتي الى العراق تطول))، فكأنه يكتب مسرحية يستهلها بأبيات هكذا ((كلما أديرُ رأسي/ نحو ناصية الجسور/ أرى شجراً من الأسفلت يستقيم أمام رؤيتي/ يضيقُ على أمتداد المرور…..)) فها هي رؤيته شجراً من الأسفلت…ويضيق على أمتداد المرور، ويستكمل المشاهد المسرحية بعدة أصوات تعكس أشباح ورؤيا مؤلمة وصاعقة لأشباح تبدو فيها ((…ساحةَ المدينةِ المبللةِ بالدمِ، بالتماثيل المحنطة بالشمع، لم تكن الساحة مأثرةً بالسنابكِ، خاليةً تماماً ليس من الشحاذين…))

صورُ متتالية مرعبة لكن الأمل يبقى في الأفق في أنتظار ان تولد بغداد كعشتار الحب…

فـ ((أفضلُ ما في هذي الدنيا/ أن لا نهرب/ لا نهرب/ لا نهرب/ كي ننزع ثوب الصمت العاهر/ حتى تولد بغداد كعشتارِ الحبِّ/ وتعلو الأصوات/ وأهازيج النخوة/ وأغانٍ تصدح في ترتيلٍ قُدسيّ/ بغدادُ لنا..آه يا بغداد.)).

تستمر الصور والرؤى في القصائد الأخرى بعنفوان الثائر المتمرد تاره وهي تعكس الجروح والآلام تاره أخرى..ولا تخلو تلك الصور من نفحات جميلة تطرز الذاكرة المتعبة، فها هو يبوح، ((سلمتُ الحقيبة باسماً/ ومشيت/ كنت المسافر دائماً/ حيثُ المطبات الصعاب/ ونسيت/ ان المحطات التي في الجانب الغربي/ لن تصمد في المسافة/ فأستحيت/ أواه، ياكهل الطفولةِ/ كلُ حُسان الشاطئ الممزوج بالفضي/ يسبحن تحت الشمس عرايا/ فارهات/ وعلى البحر حواري/ حلوات/ مثل العسل الممزوج بالخمرِ..))

أنها رحلة ممتعة في ديوان ((حتى تولد بغداد كعشتار الحب)) للأستاذ مصطفى محمد غريب وهو شاعر وكاتب: رئيس تحرير مجلة صوت الوطن.

نبذة عنه

منذ الحداثة قرأ الشعر الجاهلي والمعلقات الشعرية وما تلاه من عصور في العهد الإسلامي ثم الأموي و العباسي وغيرهم وكذلك الشعر الحديث ورواده وراح يكتبه واطلع بشكل غير قليل على الأدب العربي والعالمي، شعراً وقصصاً قصيرة وروايات كما شارك في العمل السياسي الوطني الديمقراطي وقد نشر العشرات من القصائد الشعرية في العديد من الصحف والمجلات والدوريات وكذلك ثلاث روايات والعديد من المجموعات القصصية القصيرة والمواضيع السياسية والاقتصادية والنقابية والثقافية في مجلات وصحف عراقية وعربية ونرويجية وترجمت البعض من قصائده إلى اللغة الإنكليزية والكردية والنرويجية كما ترجمت له مجموعتين شعرية ورواية طويلة إلى النرويجية إضافة إلى العديد من المقابلات الصحفية والتلفزيونية. كما نشر العشرات من المواضيع المختلفة في العديد من المواقع الالكترونية

ـــ نشرت نبذة عن حياته وبعض قصائده في ” معجم البابطيين للشعراء العرب المعاصرين ” الذي صدر في الكويت عام 1995

ـــــ نشر عنه وعن شعره في الموسوعة الكبرى للشعراء العرب ـ المغرب ــ 1965 ـــ 2006

ـــ عضو رابطة الكتاب والصحفيين العراقيين ( سابقاً )

ـــ عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين ( سابقاً )

ـــ عضو مركز الكتاب النرويجيين ( حالياً )

الكتب المطبوعة

1ـــ بلدي كردستان ــ شعر ـــ —;— بيروت ــ —;— سوريا ــ 1982 . 1990

2 ـــ سر الرحلات ــ شعر ــ سوريا ـــ 1989

3 ـــ سندخل مع القمر ــ شعر ــ سوريا ــ 1990

4 ـــ خيّالة الرياح ــ شعر ــ سوريا ــ 1991

5 ـــ —;— الجدار ـــ قصص صغيرة ــ بيروت ــ 1995

6 ـــ ثم أصابه الزهري ــ قصص صغيرة ـــ بيروت ــ 1996

7 ـــ كان يا مكان ـــ رواية ـــ النرويج ــ 2001

8 ـــ المراحل والحلم ـــ شعر ــ —;— الطبعة الأولى النرويج ــ 2001

9 ـــ صباح الخير يا نونة ــ شعر ــ النرويج ــ 2002

10 ــــ بين النجوم تلألأت آخر نجمة ــ لرواية ــ —;— الطبعة الأولى النرويج 2003.

11 ـــ بين النجوم تلألأت آخر نجمة الطبعة الثانية بغداد دار الرواد 2004 . ترجمت إلى اللغة النرويجية

12ـــ المراحل والحلم ــ شعر ــ الطبعة الثانية ترجمت إلى اللغة النرويجية وطبعت باللغتين النرويجية والعربية من قبل المكتب الثقافي في اوسلو ــ 2004

13ـــ بلدي كردستان الطبعة الثالثة.. وصباح الخير يا نونة ــ شعر ــ الطبعة الثانية النرويج ــ 2003

14ـــ طرطميس ــ رواية ــ نشرت في العديد من مواقع الانترنيت 2003

15ـــ الميراث ــ شعر ــ عمان الأردن ــ أوائل 2004

16ـــ تأويلات القصائد في زمن الحرب والتجديد ــ شعر ــ عمان الأردن ــ أواخر 2004

17ـــ تصدع في الطيران ــ قصص قصيرة ــ عمان الأردن ــ 2006

18 ـــ مرآة التأمل (Speil meditasjon ) تموز 2013 مجموعة شعرية ترجمت إلى اللغة النرويجية وطبعت من قبل المكتب الثقافي في النرويج

19 ـــ همٌ علمني شراكة الأسى ــ شعر ــ القاهرة / مصر ـــ أواخر 2016

20 ـــ متاهات.. الخروج من الشرنقة ــ رواية ــ القاهرة/ مصر ـــ 12 / 2016