دليل فعاليات دبي للمسافرين القادمين من دول الخليج

هناك العديد من السبل التي تتيح للزائرين استكشاف ما تقدمه دبي. وبفضل طابع المدينة العالمي متعدد الثقافات، فليس هناك أحد يعرف دبي على وجه الدقة مثل سكانها الذين يشكلون أفضل دليل للمساعدة في اكتشاف الخبايا التي تزخر بها المدينة وأفضل المعالم والوجهات المميزة فيها.

أنشطة متنوعة في دبي

يعتبر فن الخط من أسمى الأنماط الفنية التي يشتهر بها العالم العربي، وهو شكل أساسي من أشكال التعبير البصري والإبداع الفني الإسلامي. وفي قلب منطقة السركال، يتواجد استوديو “إل سيد”، الذي يمثل موطن التراكيب الفنية المعقدة التي يبدعها فنان الـ “كوليجرافيتي” ومشاريع الفن العام التي تدمج الخط العربي التقليدي مع أسلوب الجرافيتي. يمكن مشاهدة أعمال الفنان “إل سيد” عبر المساحات والمعارض والمؤسسات العامة العالمية البارزة، والتي تتضمن مشروعه الأول للفنون العامة في دبي في “الكوكب الأخضر” ومنحوتته في دبي أوبرا.

يمكن للزائرين استكشاف المتاجر والمناطق الترفيهية وعالم فنون الطهي بأبهى حلة لها. ويعتبر شاطئ “لامير” من الوجهات الشاطئية الجديدة والرائعة في دبي حيث يضمّ مساحات مفتوحة مُزينة بأشجار النخيل والأعمال الفنية وجداريات الجرافيتي، بالإضافة إلى العديد من الخيارات التي تتيح للزائرين قضاء أمتع الأوقات طوال اليوم برفقة العائلة. يمكن التوجه إلى جزيرة “بلوواترز” التي تم افتتاحها مؤخرًا، أثناء القيام رحلة إلى فندق سيزر بالاس بلو واترز، أو تناول العشاء في مطعم “ذا لندن بروجت” المفضل لدى مستخدمي إنستغرام. ويمكن قضاء أمتع الأمسيات في محيط منطقة “سيتي ووك” الصاخبة والتي تجسد سحر الثقافة العصرية، ويوجد فيها مجموعة هائلة من المطاعم والمقاهي.

يمكن أيضًا زيارة المتاحف في دبي القديمة للاطلاع على طبيعة الحياة في المدينة:

متحف دبي: يقع في “حصن الفهيدي” ويعود تاريخ تشييده إلى عام 1787م، أي منذ ما يزيد على مائتي عام- ليكون مقراً لحاكم الإمارة، ومركزًا دفاعيًا للذّود عنها إذ كان يقع على حدود منطقة دبي الحضرية وقتها. تحوّل الحصن بعد ذلك إلى مخزن للذّخائر والسّلاح. يمكن الدخول إلى المتحف برسوم تبلغ 3 دراهم فقط، ليقدم لضيوفه لمحة عن تاريخ دبي.

يمكن أيضًا الاطلاع على الثقافة في متحف الشندغة من خلال “خور دبي: نشأة مدينة، الذي يقدم حكاية الخور باستخدام أرقى الوسائط المتعددة، ومن ضمنها فيلم غنيّ بالمعلومات يسمح للزوار الخوض في قصص شخصية. إنها تجربة حسية فريدة، تروي حكاية طموح الروح البشرية وقوّتها التي لا تلين، وتقدم للزائرين تفاصيل حول كيفية تمكن أهل دبي من بناء مدينة ناجحة متجذرة في تراثها، ونهل الحكمة من الماضي.

يمثل متحف القهوة، أول متحف مخصص للقهوة في الإمارات، وهو بالتأكيد يستحق الزيارة. ويتيح المكان دخولًا مجانيًا للتعرف على ارتباط القهوة بتاريخ دبي.

تتاح لزوار متحف المسكوكات، الذي يقع في أحد مساكن حي الفهيدي التاريخي والذي بني عام 1918، فرصة الاطلاع على مسكوكات نقدية تعود إلى عصور تاريخيّة مختلفة، ويضم المتحف 470 عملة نادرة تعود لفترة الخلافة الإسلامية الأولى.

أشهى الوجبات في دبي

يتيح فندق دبليو دبي – ذا بالم، فرصة لمرتاديه الانتقال إلى وجهة مميزة لتناول أشهى المأكولات. ولمن يرغب بوجبة طعام من إعداد الشيف الحائز على نجمة ميشلان، فهناك أكثر من خيار! حيث افتتح الشيف الإيطالي الشهير ماسيمو بوتورا مطعم تورنو سوبينو، ليكون أول مطاعمه خارج إيطاليا. فيما يعد مطعم آكيرا باك، أول مطعم في الشرق الأوسط يتميز بالنكهات اليابانية الأصيلة في هذه الوجهة العالمية.

يعد مطعم فيرف الأنيق، أحد أحدث الوجهات لتناول الوجبات الشهية في دبي، حيث يقدم لمرتاديه أشهى الوجبات الأوروبية من إعداد الطاهيين الحائزين على الجوائز نِك آلفيس، وسكوت برايس. وباعتباره المطعم الرائد في فندق غراند بلازا موفينبيك، أول فندق فئة خمس نجوم في مدينة دبي للإعلام، فإنه يقدم مجموعة من الأطباق المفضلة ويرتقي إلى مستوىً جديد من البراعة مع قائمة الطعام الغنية المتنوعة والخدمة الاستثنائية.

يقدم مطعم “لووي” تجربة طعام عصرية بالاعتماد على المنتجات الموسمية المطبوخة بشكل طبيعي بالنار. ويبرز المطبخ المفتوح الذي يضم مشوى الفحم، وفرن الحطب، إضافة إلى الأجواء الودية أثناء تقديم أشهى الوجبات على مدار اليوم. تجمع قائمة المأكولات التي أعدها الطاهيان جيسي بليك وكيت كريستو، ما بين الأساليب التقليدية في تحضير الطعام والنكهات الفريدة التي تطلق الحواس. يقع مطعم “لووي” في مشروع ’كيه أو إيه كانفاس‘ المميز، حيث يضمن للضيوف الاستمتاع بتناول أشهى المأكولات وسط أجواء مصممة بعناية ومفعمة بالبساطة والتميّز.

يتيح مطعم “فراينج بان أدفنشر” فرصة للتعرف على أشهى النكهات الأصيلة والحكايات المذهلة في دبي، في الأجزاء التي لا يزورها سوى عدد قليل من السياح والوافدين الجدد. ويضمن مطعم فراينج بان أدفنشر تجارب مختلفة لضيوفه من المقيمين والزائرين في دبي مثل عربة الطعام المتحركة، والعروض التفاعلية، والوجبات التجريبية. أما أحدث العروض فهو عرض “جولة دبي للمأكولات على عجلات” حيث يتجول الزوار على متن حافلة للاستمتاع بأربعة مذاقات شهية، والاطلاع على قصص مذهلة، وفنون الشارع النابض بالحياة في أربعة من أحياء دبي القديمة. كما يحضر دليل إرشاد ذو خبرة للتعريف بنهضة دبي من مدينة ساحلية صغيرة ، حيث يمكن تذوق الأطعمة من المجتمعات الإماراتية والعربية والهندية والإيرانية.

لمن يبحث عن المأكولات التقليدية الطازجة والصحية فإن مطعم “الرمال السبعة” يرحب بضيوفه ويقدم لهم فرصة المشاركة في حصص الطهي الإماراتي. تتيح هذه التجربة الفريدة فرصة المشاركة في حصص تعليم الطهي والتي تقام كل يوم ثلاثاء من 10 إلى 12 صباحًا، حيث يمكن التعرف على فنون الطهي الإماراتي والمشاركة في تحضير طبقين من أشهى الأطباق المعروفة. ويمكن بعد ذلك الاستمتاع بتناول الطعام المحضر ضمن وجبة من ثلاث أطباق تتضمن المازات التقليدية، والطبق الرئيسي، والحلويات الإماراتية.

حدائق ووجهات ترفيهية

تُعتبر دبي وجهة مثالية لجميع الباحثين عن الترفيه والمرح حيث تضمّ الكثير من مدن الملاهي والحدائق المائية والمعالم السياحية المناسبة لجميع الأعمار. وتزخر المدينة بالعديد من الخيارات التي تناسب مختلف الأذواق والاهتمامات، لمن يرغب بالألعاب المائية، أو تحطيم الأرقام القياسية أو تجريب الأفعوانيات وتحدي الجاذبية، أو حتى التجول بين أشهر شخصيات الأفلام والرسوم المتحركة. ويمكن للزائرين قضاء أمتع الأوقات والاستمتاع بالحماس والتشويق أثناء زيارة دبي باركس آند ريزورتس التي تضمّ العديد من المنتزهات مثل بوليوود باركس، وموشنجيت، وليجو لاند. يمكن أيضًا زيارة آي أم جي عالم من المغامرات للاستمتاع بالخيارات العديدة في حديقة الألعاب المغلقة التي تضمن أمتع الأوقات للجميع.

تشهد مدينة دبي إقامة مختلف أنواع الأنشطة الترفيهية والعروض الفنية والأفلام دون توقف. ويمكن للضيوف القادمين إلى دبي أن يختاروا من بين قائمة طويلة من الوجهات التي يجب عليهم زيارتها. وتمثل دبي وجهة لأهم الفعاليات العالمية والمهرجانات الفنية التي تقام على مدار السنة حيث تشهد إقامة أروع الحفلات والعروض في لا بيرل، وكوكا كولا أرينا، ودبي أوبرا.

يمثل “هب زيرو” مجمعًا ترفيهيًا في قلب منطقة “سيتي ووك دبي” حيث يقدم تجارب ترفيهية تفاعلية مبتكرة مع أشهر ألعاب الفيديو العالمية، ويمثل أول مركز ترفيهي عائلي من نوعه على مستوى المنطقة. ينقل “هب زيرو” مرتاديه إلى عالم كامل من الألعاب التفاعلية المذهلة، ويضم 18 لعبة ووجهة ضمن مناطق مخصصة لها. يمتد المجمع على مساحة 15 ألف متر مربع، ويحتوي على منطقة مخصصة لمسابقات الرياضات الإلكترونية، وقد صمم المجمع بالتعاون ما بين خمسة من أبرز الأسماء في عالم الألعاب الالكترونية وهي: إليكترونيك آرتس، وكابكوم، وكونامي، ومايكروسوفت، وسكوير إينكس.

سيكون الزائرون على موعد مع العديد التجارب المذهلة في فيرتشوال رياليتي بارك، أروع وجهة لممارسة ألعاب الواقع الافتراضي والمعزّز في دبي مول. يتضمن المكان أكثر من 30 تجربة ولعبة مناسبة لكافة الأعمار، عبر مجموعة من الرحلات المشوّقة والتعليمية. يستطيع الزائرون أيضًا اختبار شعور الانزلاق من أعلى برج في العالم، برج خليفة، أو خوض مغامرة شيّقة في القيادة على الكثبان الرملية وهم داخل مدينة الألعاب هذه.

اكتشف دبي

بدأت المدينة بالتوسع حول الخور الذي يمثل القلب النابض لقطاع الاستيراد والتصدير، ومن هنا يمكن التعرف على جذور دبي. وفي قلب مدينة دبي القديمة، توجد أبراج الريح، والمباني المصنوعة من الجبس والمرجان في حي الفهيدي التاريخي، حيث خضعت المباني للترميم بدقة متناهية لاستعادة أصالتها ومجدها، وذلك باستخدام مواد البناء التقليدية الأصلية. ويمكن لهواة التصوير في كل ركن من هذا الحي الحصول على أجمل الصور لتحميلها على تطبيق إنستغرام، حيث تبرز تصاميم الأرابيسك في المباني القديمة. وتقام في الحي العديد من المعارض الفنية التي تتنوع ما بين فنون الخط والفن الحديث. أما من يرغب بأكثر من تجربة ثقافية، فإن معرض “إكس في إيه” يتيح لمرتاديه فرصة الاطلاع على مجموعة فنية فريدة، خاصة وأنه يتضمن فندقًا ومقهىً في الوقت ذاته. ولمن يملك المزيد من الوقت، فعليه زيارة قرية التراث بدبي، أو التوجه إلى بيت الشيخ سعيد التاريخي، الذي يمثل مركز حكم أسرة آل مكتوم في أيام دبي الأولى.

هناك الكثير من الخيارات الأخرى والمتنوعة في دبي القديمة لمن يرغب بالاطلاع على تجربة تاريخية وتراثية محلية، أو يفضل تناول بعض المأكولات الإماراتية الشعبية. ورغم أن دبي تشتهر بمعالمها العصرية والحديثة، فإنها تزخر أيضًا بالأسواق العربية التقليدية والشعبية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الحياة والتجارة في دبي، لذلك فإن زيارة أحد الأسواق الصاخبة في المدينة تعد تجربة بالغة الأهمية. ويمكن التنقل بين الأسواق باستخدام قارب العبرة لاجتياز خور دبي بشراء تذكرة يبلغ سعرها درهم واحد فقط.