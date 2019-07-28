شركة السكك الحديد تعقد مؤتمرها الاول

تحت شعار (السكك شريان الاقتصاد العراقي والناقل الوطني المثالي) افتتح المؤتمر الاول للشركة العامة للسكك الحديد العراقية امس في بغداد.

وفي بداية الحفل وقف المؤتمرون دقيقة حداد على ارواح شهداء العراق ثم رتلت آي من الذكر الحكيم.

بعدها قرأ طالب جواد كاظم المدير العام للسكك الحديد العراقية كلمة استعرض فيها تاريخ هذه الشركة العريقة منذ تأسيسها عام 1912، وحتى الآن، حيث تم تسيير اول رحلة من بغداد الى الدجيل عام 1914 ، وكانت اول قاطرة مسافرين بين بغداد والموصل عام 1940م.

واشار الى ان الشركة تعرضت هي وكوادرها الاخرى الى أعمال تخريب خلال فترة الحصار الاقتصادي على العراق وما تلاها من عمليات عسكرية واعمال ارهابية، ما وضع الشركة في وضع حرج وجعلها في مفترق طرق، لكن ابناءها واصلوا العمل بوتيرة متصاعدة وبخطط طموحة ومدروسة حيث سيتم هذا العام مد خطوط جديدة داخل ميناء ام قصر لربط رصيف رقم (27) لنقل الحاويات، وكذلك انجاز ربط مصفى بيجي.. وغير ذلك من المشاريع. هذا وقد حضر المؤتمر عدد من النواب والمسؤولين في وزارة النقل.